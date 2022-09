A due giorni dall'inizio della nuova edizione di U&D, in rete sta circolando un Gossip inaspettato su due protagonisti del cast Over. Tra una registrazione e l'altra, infatti, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono stati beccati insieme in atteggiamenti più che amichevoli. Chi si è imbattuto per caso nella dama nel cavaliere di Canale 5, ha raccontato a Deianira che sarebbero innamoratissimi ma non potrebbero renderlo pubblico nel rispetto del regolamento della trasmissione alla quale partecipano.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di U&D parlavano di una chiusura definitiva tra Alessandro e Roberta.

Chi ha assistito alle riprese del 12 settembre scorso, infatti, ha raccontato che la dama ha scelto di interrompere la breve conoscenza col napoletano dopo una sola uscita perché certa del fatto che non sarebbe mai potuto nascere nulla tra loro.

Domenica 18 settembre, però, Deianira Marzano ha spiazzato fan e curiosi pubblicando su Instagram alcune fotografie che dei passanti hanno fatto ai protagonisti del dating-show poche ore prima.

Chi ha incontrato casualmente Di Padua e Vicinanza non solo li ha paparazzati, ma ha anche riportato che tra loro c'era molto feeling e che sembravano una coppia innamorata.

Il colpo di scena nella pausa da U&D

Una delle tante segnalazioni che sono arrivate a Deianira in queste ore, riguarda quello che è successo tra la dama e il cavaliere di U&D la sera di sabato 17 settembre, quando sono stati sorpresi insieme a una festa.

"Comunque Roberta sta con Alessandro, li abbiamo incontrati e sono felici e innamorati", ha fatto sapere una fan che dice di aver visto con i propri occhi un intenso scambio di affettuosità tra i protagonisti del dating-show Mediaset.

Gli scatti che stanno facendo il giro della rete, però, sono tutti rubati perché i diretti interessati non hanno pubblicato nulla che possa confermare che l'altra sera erano nello stesso posto.

In realtà, che la romana e il napoletano fossero insieme è una certezza perché ci sono le foto che i passanti gli hanno fatto di nascosto (in una sono abbracciati affettuosamente, in altre sorridono e si scattano dei selfie).

"Ovviamente non possono postare cose perché non è ancora andata in onda la puntata", si legge ancora in rete in queste ore.

Il ripensamento lontano dalle telecamere di U&D

Se Roberta e Alessandro si sono davvero fidanzati, non lo si scoprirà tanto velocemente.

L'edizione 2022/2023 di U&D sarà trasmessa in tv a partire da martedì 20 settembre ma, prima di affrontare l'argomento Di Padua-Vicinanza, devono andare in onda cinque puntate registrate tra il 30 agosto e lunedì scorso.

Nel corso delle riprese alle quali hanno preso parte in questo ultimo periodo, la dama e il cavaliere sono stati chiamati a centro studio per raccontare l'unica uscita che hanno fatto. La romana ha deciso di dare una possibilità a colui che ha chiesto di farla rientrare nel cast: al termine di un'ospitata nella terza registrazione stagionale, la donna stava per andare via ma il napoletano le ha proposto di restare per andare a cena e capire se potesse nascere qualcosa tra loro.

Le anticipazioni del quinto appuntamento che Maria De Filippi ha condotto una settimana fa circa, però, informano i fan della decisione che Roberta ha preso sulla frequentazione con Alessandro. Dopo un unico incontro lontano dalle telecamere, Di Padua ha interrotto la conoscenza perché non interessata ad andare oltre.

Viste le foto che sono state fatte di nascosto ai due il 17 settembre, le cose sarebbero cambiate, la dama avrebbe acconsentito a vedere ancora l'ex di Ida e tra loro sarebbe scoccata la scintilla.