Inizia benissimo la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, che sin dalla prima puntata ha registrato ottimi ascolti. Il grande magazzino ora è nelle mani di Adelaide che, con le sue angherie e prepotenze, ha messo a soqquadro tutto e tutti, creando un'atmosfera irrespirabile. Le anticipazioni raccontano che nei prossimi episodi Conti sarà sul punto di riavere la gestione intera, ma la contessa cambierà le carte in tavola all'ultimo minuto.

Agnese, dopo aver riottenuto il posto all'Atelier grazie all'intervento di Vittorio, dovrà affrontare un periodo non semplice.

Tutto cambierà quando Tina la chiamerà per comunicarle di essere in dolce attesa. Essendo però una gravidanza a rischio, la signora Amato partirà subito per Londra. Anche Anna resterà sconvolta da una chiamata ma, in questo caso, si cela un mistero che terrà i telespettatori con il fiato sospeso.

Ma non è finita qui. Arriveranno guai anche per Roberto che, nella nuova stagione, avrà maggiore spazio. Verrà infatti affrontato il tema dell'omosessualità e Landi rischierà di finire in prigione. Di seguito, quello che accadrà.

Anna nasconde un segreto: Il Paradiso delle Signore anticipazioni 2022/2023

Che cosa nasconde Anna a Salvo? Questa è la domanda che si faranno i telespettatori quando vedranno la bella Imbriani fare le valigie e lasciare in fretta e furia Milano.

Tutto inizierà con una telefonata che sconvolgerà la povera Anna e che la farà sprofondare nell'ansia.

Anna dovrà dare pur qualche spiegazione a Salvatore e così gli dirà di dover partire per l'America con sua mamma, che necessita di essere sottoposta con urgenza a una delicata operazione. La cosa strana è che non vorrà assolutamente essere accompagnata.

E così, nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, Anna va in America ma non vuole Salvo con lei. Il suo comportamento di certo è ambiguo ed è chiaro che nasconde un segreto che la tormenta, qualcosa che riguarda il suo passato difficile che tornerà come un fulmine a ciel sereno. Cosa ne sarà invece di Roberto?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto rischia il carcere

La nuova stagione della soap parlerà anche di omosessualità che, negli anni '60, era punita con il carcere. Come raccontano le anticipazioni della soap opera, Roberto si troverà ad affrontare una situazione delicata, molto probabilmente un amore con un altro uomo.

Landi non si farà scoraggiare e andrà avanti per la sua strada ma, inseguendo il sogno di essere felice, rischierà di finire in prigione. Nuove avvincenti trame dunque nella soap Il Paradiso delle Signore, che vedrà Roberto al centro delle prossime puntate. Vincerà l'amore o la legge in vigore a quei tempi? Non resta che attendere i nuovi spoiler per sapere come si evolverà la faccenda.