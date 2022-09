Cambiamenti in arrivo nella programmazione dei principali format tv di Canale 5: Amici e Uomini e donne non inizieranno il 19 settembre, come previsto, ma 24 ore dopo. Per lasciare spazio ai funerali della Regina Elisabetta II, infatti, i vertici Mediaset hanno deciso di rimandare i debutti di entrambe le trasmissioni di Maria De Filippi, già registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5.

Aggiornamenti sul debutto di Amici al pomeriggio

La morte della Regina Elisabetta d'Inghilterra ha cambiato i palinsesti delle principali reti televisive: per permettere ai telespettatori di seguire la diretta dei funerali che si terranno a Londra il 19 settembre, gli addetti ai lavori hanno dovuto rimandare le puntate di vari format previsti per il pomeriggio di quel giorno.

Dopo un'attesa durata oltre tre mesi, ad esempio, sono slittati gli esordi dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne e quello del pomeridiano di Amici 22: entrambe le trasmissioni condotte da Maria De Filippi, infatti, debutteranno con nuove puntate 24 ore dopo rispetto al previsto.

A partire dalle ore 14:45 di martedì 20 settembre, dunque, il pubblico di Canale 5 potrà assistere al primo appuntamento stagionale con il dating-show che permette a giovani e senior di trovare l'amore, ma anche a quello del talent-show, che riaprirà ufficialmente i battenti domenica 18.

Le anticipazioni sul primo appuntamento con Amici

La ventiduesima edizione di Amici, dunque, inizierà domenica 18 settembre con lo speciale dedicato alla formazione della nuova classe.

I daytime del talent-show, invece, debutteranno su Canale 5 a partire da martedì 20, un giorno dopo rispetto a quanto previsto durante la presentazione dei palinsesti autunnali di Mediaset. Gli appuntamenti pomeridiani che faranno compagnia ai telespettatori dal lunedì al venerdì, cominceranno alle ore 16 circa, ovvero al termine della puntata odierna di Uomini e Donne.

Il programma di Maria De Filippi, comunque, dovrebbe esordire raccontando l'ingresso dei nuovi allievi nella casetta (dove vivranno isolati fino a quando non verranno eliminati o, i più bravi, finché non ci sarà la finalissima), le prime lezioni con i professori e i rapporti che nasceranno sotto le telecamere tra i cantanti e i ballerini del cast.

La scuola di Amici riparte da 19 talenti

Anche se la messa in onda del primo daytime della nuova edizione è slittata al 20 settembre, la puntata domenicale di Amici sarà trasmessa regolarmente il 18 settembre.

In tale occasione il pubblico di Canale 5 potrà vedere ciò che è stato registrato mercoledì scorso. I professori del cast hanno selezionato 19 allievi per la classe 2022/2023, dei quali 10 sono cantanti e nove ballerini.

Tra i protagonisti della ventiduesima stagione del popolare talent-show, c'è anche Mattia Zenzola. Il giovane che ha dovuto ritirarsi ad un passo dal serale pochi mesi fa, è stato scelto per la seconda volta da Raimondo Todaro ed è rientrato nella scuola per provare ad approdare al tanto sognato prime time.

Per la prima puntata dell'anno, Maria De Filippi ha voluto in studio tanti ospiti: Can Yaman, Christian De Sica, Alessia Marcuzzi, Leonardo Pieraccioni e molti altri hanno avuto il piacere di consegnare ai ragazzi le maglie che ufficializzano il loro ingresso nella scuola come titolari di un banco.

Un ritorno, è stato quello di Luigi Strangis: il vincitore della scorsa edizione ha restituito la coppa e ha cantato in anteprima la sua nuova canzone.

Tra i 19 alunni che gli insegnanti hanno voluto in squadra, c'è chi rischia già l'eliminazione (Megan è in prova per un mese) e chi ha alle spalle un prestigioso riconoscimento (NDG ha vinto un disco d'oro).