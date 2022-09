Sono successe tante cose nel corso della registrazione di U&D del 31 agosto. Riccardo Guarnieri è stato tra i protagonisti assoluti della giornata, in quanto ha cercato di corteggiare Federica Aversano ma, quando ha scoperto che per farlo avrebbe dovuto lasciare il parterre del Trono Over, ci ha ripensato e ha fatto mille passi indietro. Anche Ida Platano si sta guardando intorno, anche se Maria De Filippi sospetta che i due ex si stiano facendo solo dispetti uscendo con altre persone.

Aggiornamenti sul debutto di U&D

In sole due puntate, è accaduto di tutto: l'edizione 2022/2023 di U&D è cominciata alla grande e le anticipazioni delle prime registrazioni lo confermano.

Mercoledì 31 agosto, in particolare, Riccardo ha deciso di regalare vari colpi di scena al pubblico in studio. Chi era presente alle riprese del dating-show, infatti, ha raccontato che il cavaliere ha iniziato la giornata dichiarandosi per Federica.

Colpito dalla giovane tronista nel ballo che hanno fatto il giorno prima, Guarnieri ha deciso di accantonare altre eventuali conoscenze e dedicarsi completamente alla neo protagonista del Trono Classico.

Interpellata su questo gesto decisamente forte, Aversano ha detto di avere dei dubbi sul pugliese, soprattutto dopo aver visto come ha trattato Ida pochi mesi fa davanti alle telecamere.

Il ripensamento del volto di U&D

Nonostante lo scetticismo di Federica, Riccardo è apparso convinto nel voler conoscere soltanto lei: per questo motivo, Maria De Filippi ha informato il cavaliere che per frequentare la giovane tronista avrebbe dovuto rinunciare ad una cosa per lui molto importante.

Le anticipazioni della seconda registrazione di U&D 2022/2023, dunque, fanno sapere che per diventare un corteggiatore di Aversano, Guarnieri avrebbe rischiato il posto nel parterre del Trono Over.

Se la napoletana decidesse di eliminarlo perché non interessata, il pugliese non potrebbe più rientrare nel cast dei senior della trasmissione.

La possibilità di essere estromesso dal cast fisso del dating-show, ha spinto Riccardo a fare un dietrofront che tanti spettatori hanno considerato la sua prima brutta figura di quest'anno.

Per paura di perdere il posto, dunque, il personal trainer ha accantonato l'interesse per Federica e si è riaccomodato tra i cavalieri single in cerca d'amore.

Il passo indietro di Ida a U&D

L'interesse di Riccardo per Federica, dunque, è durato giusto il tempo per realizzare che per conoscerla avrebbe rischiato il posto nel cast fisso: secondo molti fan di U&D, Guarnieri cercava solo un modo per finire al centro dell'attenzione, e corteggiando la nuova tronista si sarebbe assicurato le telecamere puntate addosso per parecchi mesi.

Gli spoiler della registrazione del 31 agosto, però, riguardano anche Ida e l'inaspettato ritorno di fiamma che c'è stato con Alessandro Vicinanza (tra loro c'è stata un'intensa ma tormentata conoscenza la scorsa primavera, finché il personal trainer non è tornato in studio).

I due sono usciti a cena insieme e si sono anche baciati, il tutto raccontato davanti all'ex fidanzato di lei che era appena stato rifiutato dalla giovane Aversano.

La presentatrice del dating-show ha invitato sia Riccardo che Ida a prendere seriamente le frequentazione che intraprenderanno d'ora in poi, tant'è che è arrivata al punto di dire ad entrambi di non fare come i ragazzini di 12 o 15 anni che si punzecchiano a distanza con dispetti e frecciatine.

La stagione del programma di Canale 5, dunque, è ricominciata nel segno dell'ex coppia che, dopo anni di tira e molla, è ancora al centro delle dinamiche più importanti.