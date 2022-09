Sono ancora una volta le dame e i cavalieri del Trono Over i protagonisti assoluti delle nuove puntate di U&D. Le anticipazioni delle prime quattro registrazioni stagionali del dating-show, infatti, riguardo quasi esclusivamente Ida, Riccardo e le persone con le quali hanno a che fare dentro e fuori gli studi tv. Alessandro Vicinanza, ad esempio, ha spiazzato tutti interrompendo improvvisamente il rapporto che aveva riprese con Platano e proponendosi subito dopo a Roberta, ospite di uno degli appuntamenti che Maria ha condotto in queste settimane.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Inizio stagione poco fortunato per una storica dama di U&D. Gli spoiler che stanno circolando sulle prime puntate dell'edizione 2022/2023, fanno sapere che Ida è già incappata in una delusione amorosa e anche in vari scontri con i suoi ex.

Nel giro di 24 ore, infatti, la bresciana è stata riavvicinata e poi mollata da Alessandro: dopo essere usciti a cena insieme ed essersi scambiati dei baci, il ritorno di fiamma tra Vicinanza e Platano si è stoppato.

Se la parrucchiera ha provato a capire come mai le cose non hanno funzionato, il napoletano si è subito guardato intorno e ha messo "nel mirino" un'ex protagonista del Trono Over che era in studio in qualità di ospite del giorno lo scorso 7 settembre.

Il sì della protagonista di U&D

Pochi minuti dopo aver chiuso con Ida per la seconda volta, Alessandro ha chiesto la parola a Maria De Filippi per poter fare una domanda importante all'ospite della registrazione.

Il cavaliere di U&D, infatti, si è esposto per invitare a cena fuori Roberta Di Padua, che il 7 settembre era in studio per commentare i mille Gossip che sono circolati sul suo incontro in pizzeria con Davide Donadei.

L'ex dama si è presa del tempo e, 24 ore dopo, ha accettato di vedere Vicinanza lontano dalle telecamere, soprattutto per capire se tre loro può nascere una conoscenza un po' più profonda.

Grazie al corteggiamento che l'ex di Platano ha intrapreso nei suoi confronti, dunque, la romana è rientrata ufficialmente nel parterre del dating-show che ha frequentato per tanti anni prima di non venire riconfermata dalla redazione.

La commozione di Riccardo a U&D

Prima di andare a cena insieme, Alessandro e Roberta hanno avuto relazioni più o meno tormentate con i due protagonisti assoluti del Trono Over.

Di Padua ha fatto coppia con Riccardo per qualche mese, Vicinanza è stato legato a Ida fino alla scorsa primavera, ovvero finché Guarnieri non è tornato in studio e in Platano sono riaffiorati dei sentimenti probabilmente mai sopiti nei confronti dell'ex.

Le anticipazioni delle nuove puntate di U&D, poi, fanno sapere che anche tra i due chiacchierati ex fidanzati sono accadute molte cose al rientro dalle vacanze.

Dopo aver litigato furiosamente per dei commenti che il pugliese ha fatto sulle sue nuove frequentazioni, la dama e il cavaliere hanno cominciato a riavvicinarsi con piccoli gesti e soprattutto spinti da Maria De Filippi.

Nel corso delle riprese dell'8 settembre, infatti, la presentatrice del dating-show ha chiesto a Ida di dire davanti a tutti quello che le piace di Riccardo, a partire dai lati del suo carattere che l'hanno fatta innamorare alcuni anni fa.

Sentendo l'elenco che la bresciana ha fatto, il persona trainer si è commosso al punto da versare qualche lacrime pubblicamente.

Il blogger Pugnaloni, inoltre, in queste ore ha aggiunto che i due ex si sono anche abbracciati dopo questo tenero momento, e la sensazione comune è che presto o tardi daranno vita all'ennesimo ritorno di fiamma sotto i riflettori, un tira e molla che ormai va avanti da troppo tempo.