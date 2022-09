Imperdibili novità saranno presenti nelle puntate di Terra Amara, previste dal 12 al 16 settembre su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che un borseggiatore deruberà Saniye e Gaffur Taskin. Hünkar Yaman, invece, inizierà a dubitare della fedeltà della nuora Zuleyha Altun.

Terra Amara, anticipazioni: Saniye e Gaffur rapinati da un borseggiatore

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che ci saranno brutte notizie per Saniye e Gaffur dopo essere stati licenziati da Demir dalla tenuta. La coppia, infatti, verrà rapinata da un borseggiatore di tutti i loro risparmi, con i quali avevano intenzione di aprire un esercizio commerciale.

Per questo motivo, i coniugi Taskin si ritroveranno senza un tetto dove abitare, tanto da dover ricorrere all'ospitalità di Suna. Ma la zia di Gaffur dimostrerà di non andare d'accordo con Saniye. Proprio quest'ultima lancerà un ultimatum al capomastro, chiedendogli di convincere Hünkar e Demir a farli tornare alla fattoria se non vuole che la loro storia d'amore finisca.

Hünkar dubita della fedeltà della nuora

Nelle puntate 12-16 settembre di Terra Amara, Gaffur apparirà disperato, tanto da cedere al ricatto di Hünkar. Zuleyha e Sermin, invece, si recheranno a fare un giro con l'auto nuova. Purtroppo la vettura avrà un guasto, tanto da fermarsi in mezzo alla strada. Yilmaz, a questo punto, correrà in aiuto delle due donne in evidente difficoltà.

Più tardi, Sermin racconterà in modo distorto come sono andati i fatti a Hünkar. In questo modo, la matrona dubiterà della fedeltà della nuora nei riguardi di suo figlio. Dall'altro canto, Zuleyha non riuscirà più a sopportare il comportamento di Demir, visto che la considera solo un oggetto da sfoggiare in pubblico.

Yilmaz acquista un cuscino ricamato da Zuleyha

Nel frattempo, il giovane Yaman sarà all'oscuro del ritorno di Saniye e Gaffur alla fattoria. Zuleyha, invece, ripudierà Gulten come amica visto che scoprirà che non aveva mai inviato le lettere ad Yilmaz in galera. A tal proposito, Akkaya programmerà un viaggio d'affari a Istanbul.

Allo stesso tempo, Altun racconterà a Sermin di aver intenzione di scappare con suo figlio proprio nella città turca. Neanche a dirlo, la moglie di Sabahattin correrà a informare Demir. Quest'ultimo, a questo punto, si recherà in aeroporto insieme a Hünkar, dove troveranno solo Yilmaz all'imbarco mentre di Zuleyha nessuna traccia. Ben presto, si scoprirà che la protagonista ha trovato riparo in casa di Nihal e Cengaver. A tal proposito, Altun dimostrerà di voler dare una lezione alla famiglia Yaman per capire quanta fiducia ripongono in lei.

Fekeli, invece, prenderà parte ad una cena per la raccolta fondi dell'associazione di Hünkar. Sarà in questo frangente che Yilmaz si aggiudicherà l'acquisto di un cuscino ricamato a mano da Zuleyha, offrendo una generosa somma di denaro.