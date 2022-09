Si è da poco conclusa l'unica registrazione settimanale di U&D in programma in questi giorni. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, fa sapere che tra i protagonisti del cast sono accadute diverse vicissitudini. Il pubblico presente in studio, ad esempio, è stato aggiornato sui percorsi dei quattro tronisti giovani, ma anche sulle nuove conoscenze che stanno portando avanti le dame e i cavalieri: Roberta e Alessandro sono usciti insieme a cena, Ida ha cominciato a frequentare due signori del parterre nonostante i tentativi di intromissione di Riccardo.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono passati pochi giorni dall'ultima registrazione di U&D che Maria De Filippi ha "presieduto" (era giovedì 8 settembre), ma dagli studi Elios sono già trapelate nuove anticipazioni.

Lunedì 12, infatti, il cast del dating-show si è ritrovato per dare vita alla quinta puntata dell'edizione 2022/2023, quello che sarà trasmesso in tv a ottobre inoltrato.

I fan sono curiosi di scoprire cosa è successo tra i protagonisti più discussi dopo le ultime riprese: se la cena tra Alessandro e Roberta è andata bene, se Ida e Riccardo si sono sentiti dopo l'abbraccio della scorsa volta e se i nuovi tronisti hanno cominciato a provare un reale interesse per i loro corteggiatori.

Insomma, sono tanti i punti da analizzare leggendo gli spoiler dell'unica puntata che sarà registrata questa settimana. Visto che mercoledì 14 inizieranno le riprese di Amici 22, la redazione ha decido di dimezzare gli appuntamenti con il dating-show: dai consueti due consecutivi, stavolta ce ne sarà soltanto uno.

Novità su dame e cavalieri di U&D

I protagonisti assoluti delle prime puntate di U&D che sono state registrate al termine della pausa estiva, sono quattro personaggi del Trono Over.

Gran parte del tempo a disposizione nelle riprese che ci sono state tra il 30 agosto e l'8 settembre, è stato dedicato a Ida, Riccardo, Alessandro e alla rientrante Roberta.

I due ex fidanzati, in particolare, hanno già regalato molti colpi di scena: liti furiose, baci con altre persone, complimenti a distanza e un abbraccio che tanti fan hanno interpretato come l'anticipo di un ennesimo ritorno di fiamma.

Lunedì 12/09 in studio si è parlato ancora una volta di Platano, Guarnieri e del loro controverso rapporto: sebbene non facciano più coppia da anni, la dama e il cavaliere non smettono di punzecchiarsi e di intromettersi l'uno nelle nuove frequentazioni dell'altro.

La scorsa volta, ad esempio, il pugliese è quasi arrivato alle mani con un corteggiatore della parrucchiera: ci ha pensato Maria De Filippi a mettere pace prima che la situazione degenerasse in modo irrecuperabile.

Prime delusioni per Gemma a U&D

Nel corso della registrazione odierna di U&D, c'è stato anche spazio per le solite discussioni, soprattutto tra i personaggi del Trono Over (il più litigioso del parterre è da anni Armando Incarnato).

I telespettatori, però, saranno aggiornati anche sui percorsi dei quattro nuovi tronisti: Lavinia, Federica e Federico D sembrano proseguire tranquilli l'avventura, mentre Federico N. ha già mandato a casa quasi tutte le corteggiatrici perché certo delle caratteristiche che deve avere una donna per fare colpo su di lui.

Dopo essere stata "sedotta e abbandonata" da Didier nel giro di 24 ore, Gemma è ancora alla ricerca del grande amore e oggi ha conosciuto un nuovo signore che sembra avere un interesse per lei.

Roberta ha deciso di non portare avanti la conoscenza con Alessandro ma, nonostante questo, è rimasta nel parterre.

Ospiti della giornata, i neo sposi Isabella Ricci e Fabio Mantovani.