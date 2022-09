C'è grande attesa per Viola come il mare, la nuova fiction di Canale 5, con i protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Le prime due puntate della serie tv di Canale 5 sono previste per la serata di venerdì 30 settembre e le anticipazioni dell'episodio rivelano che Viola Vitale tornerà a Palermo per cercare suo padre e, in tale occasione, conoscerà Francesco Demir. La giornalista arriverà in Sicilia, dopo avere vissuto a Parigi, e avrà una dote particolare, perché sarà in grado di sentire e vedere ciò che provano le persone, associando i colori alle emozioni.

Viola come il mare, anticipazioni 30/9: Vitale arriva a Palermo in cerca del padre

Le anticipazioni dei primi due episodi di Viola come il mare rivelano che Vitale lascerà Parigi, per trasferirsi a Palermo, in cerca del padre. La giornalista di cronaca nera avrà una dote particolare, perché avrà il dono della sinestesia. Tale disturbo permetterà a viola di associare ogni persona o luogo a una musica o a un colore. Al momento, non è chiaro ancora come la redattrice web si sia accorta di avere tale dono. L'unica cosa certa, attualmente, è che Vitale scoprirà in età adulta di avere questo disturbo. Le anticipazioni della puntata rivelano che, durante la sua permanenza in Sicilia, Vitale incontrerà un affascinante ispettore.

Viola come il mare, puntata 30/9: Vitale incontra Francesco Demir

Mentre si trova a Palermo, Viola si imbatterà in Francesco Demir. Le anticipazioni di Viola come il mare rivelano che il capo della polizia è molto impulsivo, fisico e non amerà rispettare le regole, al punto che, per raggiungere i suoi obiettivi, soprattutto andrà contro le leggi e salterà le procedure.

Francesco ama le donne e sarà abile nel fare la prima mossa, grazie al fatto di essere adulatore e schietto.

Viola come mare, episodio 30/9: Vitale e Francesco Demir la pensano in maniera opposta

Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Demir e Viola la penseranno diversamente in campo sentimentale, perché l'ispettore non crederà nelle relazioni stabili e nel matrimonio, mentre Vitale sognerà l'amore.

Inoltre, la giornalista sarà idealista e crederà che si potrà trovare del buono in ogni persona che incontrerà. Al momento, non è ancora chiaro se Francesco e Vitale inizieranno una relazione o se il loro rapporto rimarrà solo di amicizia. L'unica cosa certa è che nei filmati trapelati in rete delle nuove puntate di Viola come il mare, l'affiatamento fra i personaggi di Francesco Demir e Viola Vitale è evidente.