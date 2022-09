Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della soap partenopea.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Otello sarà indignato dalla presa di posizione del dottor Poggi, contrario alla casa vacanze di Alberto Palladini. Nel frattempo, Nunzio inizierà a pensare che sia stato un errore andare a Capo Verde e sarà stanco di Chiara. Inoltre, durante la settimana, verranno trattate le vicende di Lara Martinelli, che dovrà prendere un'improvvisa decisione, ancora non nota.

Upas, anticipazioni al 7/10: Otello è indignato da Renato Poggi

Dopo una lunga assenza, Otello è rientrato a Napoli. L'ex vigile del capoluogo campano verrà circondato dall'amore e dall'affetto dei suoi parenti e amici. Presto, però, il nonno di Rossella si troverà di fronte a beghe condominiali, a causa della casa vacanze che Alberto ha voluto fare a Palazzo Palladini. Fra i condomini dello stabile di Posillipo ci saranno malumori e, in particolar modo, Renato Poggi sarà contrario all'attività imprenditoriale, che ha iniziato l'avvocato nel suo seminterrato. Testa, invece, non avrà da dire nulla contro Alberto.

Le anticipazioni annunciano che Otello sarà indignato dal comportamento di Renato.

A tal proposito, Poggi tornerà alla carica sulla questione condominiale e il marito di Teresa non approverà l'atteggiamento del suo amico, nei confronti di Alberto.

Un posto al sole, trame al 7/10: Nunzio e Chiara hanno un drammatico confronto

Durante le puntate di Un posto al sole, che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, verranno trattate le vicende di Nunzio e Chiara.

La coppia, da qualche settimana, vive a Capo Verde. Nei recenti episodi della soap partenopea, Cammarota aveva chiesto aiuto a un detective, per scoprire dove si nascondesse la sua fidanzata e, una volta venuto a sapere che si trovava in Africa, l'aveva raggiunta. Le anticipazioni non rivelano nulla di buono per la coppia. Le indiscrezioni trapelate aggiungono dettagli in più su quello che accadrà fra Nunzio e Petrone, che avranno un drammatico confronto.

Durante la discussione, il figlio di Franco arriverà alla conclusione che sia stato uno sbaglio fuggire all'estero. Inoltre il cuoco di Caffè Vulcano non vorrà più assecondare la sua compagna. Attualmente, però, non è chiaro se Cammarota prenderà un volo per l'Italia da solo o se convincerà la figlia di Giancarlo a tornare a Napoli, terminando la fuga.

Upas, puntate fino al 7/10: Lara prende un'improvvisa decisione

Nel frattempo, durante gli episodi di Un posto al sole dal 3 al 7 ottobre, Lara sarà in procinto di prendere una decisione improvvisa.

Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea, però, non aggiungono dettagli in merito a quello che accadrà. Attualmente, quindi, non è chiaro se Martinelli dovrà decidere cosa fare con la finta gravidanza, se la cosa riguarderà la sua posizione di indagata per l'avvelenamento ai danni degli ex coniugi Ferri o se la scelta avrà a che fare con altre questioni.