Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 3 ottobre, ci saranno importanti novità e colpi di scena, che riguarderanno Lara Martinelli. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che l’imprenditrice prenderà un’improvvisa decisione ma, al momento, non è ancora chiaro di cosa si tratti. Nel frattempo, Nunzio si renderà conto di non volere più assecondare Chiara, mentre Otello sarà indignato da Renato, per via della presa di posizione di Poggi, nei confronti di Alberto Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni 3 ottobre: Lara prende un’improvvisa decisione

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Lara si era allontanata da Napoli, dopo avere accettato soldi da Marina. A tal proposito, Giordano aveva pagato la sua acerrima nemica, per consentirle di fare una vita agiata, lontano dal capoluogo campano, non mettendo più piede in città e lasciando definitivamente Roberto. Dopo l’avvelenamento ai danni degli ex coniugi Ferri, Lara era tornata nel capoluogo campano, a causa delle indagini degli inquirenti. Le forze dell’ordine avevano sospettato che Martinelli potesse essere implicata nel caso: nell’episodio della soap partenopea in onda il 3 ottobre, l’ex compagna di Roberto sarà in procinto di prendere un’improvvisa decisione.

Al momento, però, le anticipazioni trapelate non forniscono ulteriori dettagli in merito: pertanto, non è chiaro cosa intenderà fare l’imprenditrice e se la cosa riguarderà la finta gravidanza che sta portando avanti o se, invece, sarà da ricollegarsi alla vicenda legata all’attentato contro Marina e Roberto.

Un posto al sole, puntata 3 ottobre: Nunzio non vuole assecondare più Chiara

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 3 ottobre, verranno trattate anche le vicende di Nunzio e Chiara. Nei recenti episodi della soap partenopea, Cammarota aveva scoperto dove si trovava la sua fidanzata e l’aveva raggiunta a Capo Verde. Una volta giunto in Africa, il figlio di Franco Boschi non aveva trovato la sintonia sperata con l’imprenditrice: anzi, aveva scoperto che Petrone era ancora dipendente dalle sostanze stupefacenti.

Le anticipazioni rivelano che Nunzio non ce la farà più a tollerare lo stile di vita della sua compagna: la coppia avrà un drammatico confronto. Durante la discussione, Cammarota arriverà alla conclusione di non poter più vivere a Capo Verde con Chiara. Inoltre, il figlio di Franco penserà che sia stato un errore andare in Africa: pertanto, non vorrà più assecondare la giovane Petrone. Al momento, però, non è ancora chiaro cosa faranno i due fidanzati e se la loro storia d’amore terminerà.

Un posto al sole, episodio 3 ottobre: Otello è indignato da Renato

Inoltre, durante l’episodio di Un posto al sole del 3 ottobre, ci sarà spazio per le vicende legate alla casa vacanze di Alberto. Le anticipazioni della puntata rivelano che Otello sarà indignato dalla presa di posizione di Renato sulla questione.

Il signor Poggi, infatti, non ha gradito l’attività imprenditoriale che l’avvocato ha voluto iniziare a Palazzo Palladini, mentre l’ex vigile era stato favorevole. Al momento, non è chiaro se il papà di Niko cambierà idea e cercherà di andare incontro al suo vicino di casa, o se continuerà a volere mettere i bastoni fra le ruote ad Alberto.