Proseguono i consueti appuntamenti con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:05. Negli episodi del mese di ottobre, non possono mancare numerosi nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, la situazione al magazzino meneghino potrebbe cambiare radicalmente con l'arrivo di Matilde.

Prime anticipazioni su il Paradiso delle Signore

Durante i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti è fortemente amareggiato perché non è riuscito a riprendersi il suo amato magazzino.

In particolare, si sente preso in giro perché Adelaide e Matilde hanno tramato alle sue spalle. In particolare, quest'ultima, poiché si presenta a tutto lo staff nelle vesti di vicedirettrice ufficiale. Inoltre, ottiene il consenso della Contessa per gestire l'atelier come ritiene più opportuno, purché abbia come unico obiettivo quello di distruggere Flora.

Con l'avvicinarsi dell'anniversario di Veronica ed Ezio, la donna teme che quest'ultimo se ne sia dimenticato, ma non è così. Infatti, lui chiede il supporto a Stefania e Gemma per organizzare una bellissima festa a sorpresa.

Salvo, in assenza della sua amata, decide di farle una sorpresa. Viene a sapere di una gara di twist con in palio due biglietti per una crociera.

Sarebbe un regalo stupendo per la sua Anna. Chiede il supporto ad Irene, la quale, però, nel corso delle prove resta infortunata. Per non lasciarlo solo, si rivolge ad Elvira.

Adelaide aiuta Marcello nella scalata sociale

La gara di twist si avvicina, ma Elvira non si sente fisicamente adeguata e ha dei ripensamenti. Fortunatamente, in modo molto delicato, Salvatore le parla e le fa cambiare idea.

Successivamente, i due tornano vittoriosi dalla competizione. Marcello, nel frattempo, per fare colpo su Ludovica ha intenzione di entrare a far parte dell'alta società. Per farlo, si rivolge all'unica persona che, grazie alle sue conoscenze, può realmente aiutarlo nella scalata sociale: Adelaide, la quale accetta di buon grado.

Al Paradiso la situazione non è delle migliori, poiché da quando Matilde ha avuto carta bianca dalla Contessa, la stilista, Flora e il Commendatore Umberto hanno seriamente paura. Invece, per Stefania è un periodo molto fortunato, poiché, in seguito alla presentazione del suo libro, una troupe televisiva va a farle visita per intervistarla. Tuttavia, la giovane scrittrice non menziona affatto il suo fidanzato, il quale le è stato accanto per tutto questo tempo. Pertanto, tra i due nasce un diverbio poiché Marco ci resta veramente male. Quando Stefania capisce il suo errore, si fa perdonare.

Per quanto sia un periodo colmo di ottime notizie, la giovane Colombo vorrebbe accanto sua madre. Dopo qualche tempo, viene a sapere che Gloria può finalmente uscire dal carcere e potrà riabbracciarla presto.

Marcello incontra il banchiere Fumagalli

Adelaide si organizza per far sì che Marcello riesca nel suo intento. Gli propone un incontro con uno dei banchieri più influenti d'Italia: Fumagalli. Purtroppo, però, il loro meeting non va a buon fine. Intanto, Maria mostra i suoi bozzetti a Paola e la madre la sprona ad avere più fiducia in se stessa. Al contrario, però, Flora non li apprezza particolarmente. Mentre Matilde ne resta veramente impressionata.

Così facendo, però, il Paradiso rischia di non presentare alcun capo per la nuova collezione poiché la stilista non riesce a trovare la stoffa adatta. L'unica persona che potrebbe risolvere la situazione è Matilde, ma ciò andrebbe contro il volere di Adelaide.

La vicedirettrice riesce a trovare un modo che lascia piacevolmente impressionato Vittorio. Intanto, l'intero staff del magazzino si ritrova riunito per vedere l'intervista registrata da Stefania. Successivamente, a Villa Guarnieri, il maggiordomo della Contessa invita Marcello. La padrona di casa ha ottime notizie da dargli: ha ottenuto un lavoro importantissimo che gli permetterebbe di avviare la sua scalata verso l'alta società.