Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse ad ottobre rivelano che Nunzio farà un'importante scelta. Il ragazzo, di fronte agli ultimi drammatici eventi, si renderà infatti conto del fatto che per lui e Chiara non sia più possibile continuare a vivere a Capo Verde.

Nel frattempo Lara Martinelli si troverà a dover prendere un'improvvisa decisione, mentre Otello si scontrerà con il suo amico Renato in merito alla delicata questione condominiale della casa vacanze di Alberto Palladini.

Nunzio vuole lasciare Capo Verde con Chiara

Dopo avere sventato la rapina ai danni suoi e di Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) avrà modo di fare una profonda riflessione. Il giovane Cammarota si renderà conto che stanno vivendo solo un sogno ma che, a tutti gli effetti, non è possibile per loro due continuare questa vita a Capo Verde.

Il figlio di Franco deciderà quindi di smettere di assecondare la ragazza e spingerà affinché i due possano rientrare a Napoli in tempo per il processo. I due avranno quindi un drammatico confronto, ma la sensazione è che finiranno per tornare a casa, come del resto confermano alcuni rumor da diverse settimane.

Un posto al sole, trame ottobre: Lara deve prendere una difficile decisione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara Martinelli ( Chiara Conti) non se la passerà affatto bene. La donna dovrà infatti difendersi dalle accuse di avere avvelenato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). La sensazione è che la donna in effetti sia innocente in merito a questo reato tuttavia resta da capire se dinanzi alle indagini crollerà il suo castello di bugie in merito alla sua "gravidanza".

Non ci sono abbastanza elementi per capirlo, tuttavia le anticipazioni rivelano però un dettaglio molto interessante, a quanto pare infatti Lara si troverà costretta a prendere un'improvvisa decisione, che purtroppo non viene però svelata.

Un posto al sole, anticipazioni ottobre: Otello viene offeso da Renato

Otello (Lucio Allocca), rientrato a Napoli, deciderà di passare del tempo con la sua famiglia.

In particolare l'uomo sarà ansioso di riabbracciare la sua amata nipote Rossellina (Giorgia Gianetiempo).

Renato (Marzio Honorato) però non sarà dello stesso avviso e insisterà con l'uomo affinché impedisca ad Alberto (Maurizio Aiello) di costruire una casa vacanze a Palazzo Palladini. A quanto pare Poggi senior metterà in dubbio la professionalità dell'ex vigile Testa come amministratore offendendolo con la sua insistenza. Al momento non risulta chiaro se tale lite avverrà in un contesto leggero o se assumerà toni più drammatici.