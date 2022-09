Visto l'imminente inizio di Amici 22, questa settimana il cast di Uomini & Donne è stato convocato per una sola registrazione. Lunedì 12 settembre dame, cavalieri e tronisti hanno dato vita alla quinta registrazione dell'edizione 2022/2023, ancora una volta incentrato sulle discussioni. Ida e Riccardo si sono scontrati a lungo, mentre Roberta e Alessandro hanno messo fine alla loro brevissima conoscenza. I giovani, invece, stanno portando avanti i loro percorsi con corteggiatori e corteggiatrici, anche se per ora non spicca nessun particolare interesse reciproco.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni su Instagram riguardano soprattutto i personaggi del Trono Over.

Lunedì 12 settembre negli studi di U&D c'è stato l'ennesimo scontro verbale tra Ida e Riccardo. Dopo essersi commossi nel ricordare la loro relazione, ieri i due ex hanno dato vita a un nuovo litigio che ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione.

Attualmente, comunque, sembra non ci siano le basi per il tanto sperato ritorno di fiamma tra Platano e Guarnieri.

Un'altra protagonista della registrazione è stata Roberta. La dama ha ammesso di non volere portare avanti la frequentazione con Alessandro: anche se si è trovata bene a cena col cavaliere, Di Padua preferisce attualmente proseguire il percorso nel dating show nel parterre.

Il siparietto con la vamp di U&D

Roberta, dunque, rimane nel parterre di U&D nonostante la sua conoscenza con Alessandro non sia andata in porto. Era stato proprio il napoletano a chiedere di far restare temporaneamente Di Padua nel programma per poter fare un'uscita, anche perché lei non era più presente nel cast da oltre un anno ed era tornata in studio solo come ospite per commentare i gossip legati al suo incontro con Davide Donadei.

Le anticipazioni della registrazione del 12 settembre, però, riguardano anche Gemma. Accantonata la delusione per il due di picche che le ha rifilato Didier a inizio stagione, Galgani si è consolata con un nuovo corteggiatore.

Nel corso delle riprese, però, Tina ha deciso di mettere su un siparietto chiedendo di far entrare un dottore per sincerarsi delle condizioni di salute della 72enne.

Non è la prima volta che l'opinionista del dating show richiede l'intervento di un medico, ovviamente sempre come gag e mai per reali problemi fisici dei protagonisti della trasmissione.

Novità sui ragazzi di U&D

Nel corso dell'unica registrazione settimanale di U&D, Maria De Filippi si è occupata di tutti e quattro i ragazzi sul trono.

Federico Nicotera ha fatto un'esterna con Carola, mentre Federico Dainese è uscito con una giovane di nome Noemi.

Anche le troniste Lavinia e Federica stanno portando avanti le loro conoscenza, ma il pubblico presente in studio non ha ancora notato particolari interessi tra i protagonisti del Trono Classico 2022/2023.

Tornando al parterre Over, Armando è stato ancora al centro di un litigio: stavolta, infatti, si è scontrato con Alessandro per motivi che le anticipazioni trapelate sino a ora non rivelano.

Attualmente non si sa neppure perché Ida e Riccardo abbiano discusso nuovamente, anche se i loro battibecchi si basano sempre su questioni passate e rancori mai realmente accantonati.

Ospiti della quinta puntata sono stati Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la dama e il cavaliere si sono sposati pochi mesi fa, e sono tornati a Uomini e donne per confermare di essere innamoratissimi e grati alla trasmissione per averli fatti incontrare.