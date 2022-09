Un posto al sole continua a mantenere molto alti gli standard in questi primi episodi della nuova stagione. Mentre l'attenzione resta tutta spostata sul destino di Viola e Susanna, c'è comunque spazio per esplorare gli stati d'animo dei vari protagonisti coinvolti direttamente in questa vicenda. Ieri è stata la volta di Ornella il cui ruolo di dottoressa non le aveva ancora dato modo di esprimere, a pieno agli occhi degli spettatori, i suoi reali sentimenti. Durante l'episodio in questione, la donna ha iniziato a pensare a sua figlia ed è scoppiata in lacrime abbandonandosi ad un pianto liberatorio, in una scena che ha fatto commuovere tutti i fan.

Nel frattempo sembrano esserci buone notizie per Susanna, la ragazza si è svegliata ed è apparsa in buone condizioni, tant'è che Niko le ha proposto di sposarsi mentre lei è ancora ricoverata. Tale scena, apparentemente, confortante ha lasciato comunque alcuni dubbi negli spettatori. A seguire l'analisi della puntata.

Il pianto di Ornella per sua figlia, dalla realtà alla finzione

Chi conosce la storia di Marina Giulia Cavalli sa che la donna ha dovuto affrontare un terribile lutto nella vita reale. Nel 2015 l'attrice ha perso infatti sua figlia Arianna appena ventunenne, in seguito ad una grave malattia.

Il compito dell'attore spesso è quello di trasferire le sue emozioni reali sul palco o in pellicola ed è esattamente quello che è accaduto ieri.

Osservando il pianto di Ornella, si nota un'espressione reale di dolore e le lacrime appaiono sincere. I social sono stati inondati da messaggi commossi e di complimenti da parte dei fan verso l'attrice, amatissima dal pubblico di Un posto al sole.

Il destino di Viola

Viola (Ilenia Lazzarin) attualmente è in coma e non ci sono stati sviluppi in merito al suo quadro clinico durante la puntata andata in onda il 31 agosto.

In quest'articolo non verranno fatti spoiler, in ogni caso è bene ricordare che non esistono anticipazioni ufficiali che chiariscano il destino suo e di Susanna. La sensazione è che la figlia di Ornella, dopo giorni di sofferenza per i suoi cari, possa uscire dal coma, ma per il momento non resta che attendere per saperne di più.

Un posto al sole, episodio del 31 agosto: Niko e Susanna pronti a sposarsi

Le condizioni di Viola e il pianto di Ornella hanno fatto passare quasi in secondo piano un altro momento importante all'interno della puntata. A fine episodio, infatti Niko (Luca Turco) vedendo Susanna (Agnese Lorenzini) preoccupata per il rinvio delle nozze ha proposto alla ragazza di sposarsi durante la sua degenza.

Un lieto fine quindi che però non ha convinto molti, del resto perché sposarsi in condizioni così estreme? La sensazione è che i due riusciranno a convolare a nozze in ospedale, ma restano ancora dubbi in merito al destino di Susanna, dopo aver espresso il suo si.

Nota di correzione del 1/09/2022: Il titolo di questo articolo è stato corretto perché una precedente versione riportava un errore nella data.