Valentina Autiero non è stata presente nell’edizione di Uomini e donne del 2021/2022 e, al momento, non è tornata ancora per le nuove puntate, che andranno in onda a partire dal 19 settembre. Nella giornata di mercoledì 31 agosto l’ex dama del dating show ha pubblicato un messaggio nelle sue storie Instagram, nel quale ha rivelato che è un anno che non ha rapporti di nessun tipo con gli uomini, spiegando di sentirsi pronta a rimettersi in gioco in amore.

Uomini e Donne: il post di Valentina Autiero sulla sua vita sentimentale

Valentina Autiero è sempre stata schietta e sincera e durante la sua permanenza a Uomini e Donne non ha mai avuto peli sulla lingua.

Nelle ultime ore l’ex dama della trasmissione di Maria De Filippi ha confidato ai suoi follower di essere sola da un anno, dichiarando che non ha rapporti intimi con gli uomini da tempo: ''Oggi festeggio un anno, non mi vergogno a dirlo, un anno che non ho rapporti di nessun tipo con il genere maschile''.

Uomini e Donne: la scelta di Valentina Autiero nelle relazioni

Valentina Autiero ha poi spiegato di avere preferito vivere senza relazioni amorose, visto che non ha trovato la persona adatta: ''Ho scelto di concedermi solo a conoscenze vere, a uomini liberi, sinceri e che vogliono realmente conoscere Valentina. Risultato: sono sola da un anno''. L’ex dama di Uomini e Donne ha poi condiviso alcuni video nelle sue storie Instagram, nei quali ha spiegato meglio la situazione che ha vissuto nell’ultimo periodo.

Uomini e Donne: i progetti di Valentina Autiero per il futuro

L’ex protagonista del parterre over del dating show ha poi detto di non essere l’unica donna ad aver fatto questa scelta, ma ora si sente pronta a "tornare in pista": ‘’Sono super pronta per rimettermi in gioco nei sentimenti, nel cuore, in una nuova conoscenza’’.

Si augura che possa arrivare qualcosa di bello, visto che l’ultimo anno è stato complicato.

Desidera allegria e un po’ di sano amore, vuole sentirsi "donna, corteggiata, cercata". L'ex protagonista del trono over ha interrotto la sua partecipazione al dating show, dopo avere deciso di vivere la conoscenza con Germano Avolio lontano dalle telecamere, ma dopo qualche settimana di frequentazione la relazione fra i due è terminata.

Al momento, Valentina è ancora lontana dalla trasmissione di Maria De Filippi e non ha preso parte alle registrazioni delle nuove puntate, e non è nemmeno chiaro se tornerà a rimettersi in gioco in televisione o se preferirà trovare l’uomo della sua vita lontano dalle telecamere.