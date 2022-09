Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. L'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di venerdì 9 settembre sarà ricco di colpi di scena e novità. A tal proposito, Marina e Roberto riceveranno una mail e saranno sconvolti, al punto che il loro rapporto vacillerà. Nel frattempo, Nunzio continuerà ad essere in ansia per la scomparsa di Chiara, mentre Alberto convocherà Peppe a Palazzo Palladini.

Un posto al sole, anticipazioni 9 settembre: Marina e Roberto in crisi dopo una e-mail

La convivenza fra Marina e Roberto doveva rappresentare una svolta per gli ex coniugi Ferri, decisi a ridarsi una nuova occasione, dopo i fallimenti precedenti.

Purtroppo, la relazione fra i due imprenditori subirà uno scossone e le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda in televisione il 9 settembre non preannunciano nulla di buono. A tal proposito, le indiscrezioni rivelano che l'arrivo di una e-mail provocherà problemi nella relazione fra Giordano e Ferri. Al momento, però, non è chiaro chi sia il mittente del messaggio di posta elettronica e chi dei due protagonisti della soap partenopea sia il destinatario.

Un posto al sole, trama 9 settembre: Roberto rafforza il legame con Marina

Roberto cercherà di trovare una soluzione al problema che si è presentato, a causa del messaggio ricevuto via e-mail. Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole del 9 settembre rivelano che Ferri troverà il modo di sistemare le cose e riuscirà a rafforzare il suo rapporto con Marina.

Al momento, però, non è trapelato nessun indizio o dettaglio su cosa abbia in mente l'imprenditore e come tenterà di superare la situazione difficile che si è venuta a creare.

Un posto al sole, episodio 9 settembre: Nunzio in ansia per Chiara, Alberto convoca Peppe

Nel frattempo, durante la puntata di Un posto al sole del 9 settembre, verranno trattate le vicende di altri personaggi della soap partenopea.

A tal proposito, Nunzio continuerà a non darsi pace per la scomparsa di Chiara. Nelle recenti puntate, Petrone era fuggita all'estero per non farsi arrestare, lasciando il suo fidanzato a Napoli. La figlia di Giancarlo aveva deciso di andare a vivere lontano dall'Italia, con una nuova identità. A quel punto, Cammarota aveva ingaggiato un investigatore privato, per ritrovare la sua amata.

Le anticipazioni rivelano che il detective dovrà fornire a Nunzio le prime informazioni su Chiara e, per questo, il figlio di Franco sarà in ansia. Alberto, invece, vorrà fare dei lavori di ristrutturazione nel seminterrato e ingaggerà mastro Peppe. Il corteggiatore di Giulia, pertanto, si recherà a Palazzo Palladini e farà un sopralluogo e parlerà con l'avvocato, riguardo le cose da fare.