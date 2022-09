La morte di Susanna nella soap Un posto al sole addolora i numerosi fan ma anche l'attore Luca Turco, alias Niko. In questa prima settimana di programmazione post pausa estiva, le puntate della soap opera in onda su Rai 3 sono state incentrate sul dramma vissuto da Viola e Susanna.

Le due donne dopo essere state colpite da Lello Valsano, si sono ritrovate a lottare tra la vita e la morte. Alla fine, però, ad avere la peggio è stata solo la compagna di Niko, uscita di scena definitivamente dal cast della soap opera in onda nell'access prime time della terza rete Rai.

La morte di Susanna al centro della soap Un posto al sole

Nel dettaglio, Susanna si è ritrovata in serio pericolo di vita assieme a Viola dopo che entrambe sono state colpite con due colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata dal criminale Lello Valsano.

Le due protagoniste di Un posto al sole si sono ritrovate in coma, intente a lottare tra la vita e la morte: un periodo non facile per i loro familiari, speranzosi nel fatto che tutto potesse risolversi nel migliore dei modi.

Alla fine, però, il quadro clinico di Susanna è peggiorato: sebbene si fosse ripresa, tanto da celebrare il matrimonio con Niko, la donna non ce l'ha fatta a salvarsi.

Susanna è morta ed è uscita di scena definitivamente dal cast della soap opera in onda su Rai 3, lasciando un grande vuoto nel cuore dei milioni di appassionati di Un posto al sole e, soprattutto, in quello di Luca Turco, alias Niko.

L'attore di Niko addolorato per la morte di Susanna nella soap Upas

Il giovane attore, infatti, dopo la messa in onda della puntata incentrata sulla morte di Susanna, ha pubblicato un post sui social in cui ha ammesso di essere addolorato per la perdita della sua collega.

"Cara Susanna, mi lasci Niko con il cuore a pezzi, ed io dovrò raccogliere i cocci", ha scritto l'attore parlando di quello che dovrà affrontare il suo personaggio nelle prossime puntate di Un posto al sole dopo la morte di sua moglie.

Tuttavia, l'attore di Niko ha ammesso di essere fortemente dispiaciuto in primis perché non potrà più condividere il set della soap assieme alla collega Agnese Lorenzini, sua partner artistica da un bel po' di anni.

Il messaggio d'addio di Luca Turco dopo la morte di Susanna nella soap Upas

"Niko non sa però, quando sia stato difficile per me accettare l'aver perso una collega come Agnese.

Dolce, educata e con animo sensibile", ha scritto Luca Turco nel suo post social.

L'attore protagonista della soap opera Un posto al sole, ha poi augurato il meglio ad Agnese Lorenzini, con la speranza che possa realizzare tutti i suoi sogni professionali.

Parole d'affetto per l'attrice di Susanna sono state espresse anche da Ilenia Lazzarin, alias l'interprete di Viola Bruni.