Non accennano a placarsi le chiacchiere sul cast della nuova edizione di Uomini e Donne. Da quando sono ricominciate le registrazioni del dating-show, in rete non si parla d'altro che dei protagonisti giovani e senior che partecipano alle puntate 2022/2023. Per quanto riguarda i ragazzi del Trono Classico, si vocifera che a corteggiarli sarebbero in molti e tra loro dovrebbe esserci anche un ex allievo di Amici dall'identità ancora sconosciuta.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Sono passati pochi giorni da quando Maria De Filippi ha dato il via all'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne.

Martedì e mercoledì scorso, infatti, sono state registrate le prime due puntate della nuova stagione, quelle che saranno mandate in onda su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre.

Una delle anticipazioni più attese dal pubblico, era quella sull'identità dei quattro nuovi tronisti: la redazione ha scelto di puntare su tre ex corteggiatori e su un ingegnere aeronautico alla prima esperienza davanti alle telecamere.

A cercare l'anima gemella in televisione, dunque, saranno: Lavinia Mauro, Federica Aversano, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Una particolarità che colpisce immediatamente, è che tre protagonisti hanno lo stesso nome, quindi non sarà facile distinguerli soprattutto inizialmente, quando saranno trasmessi i primi appuntamenti.

L'indiscrezione su un volto di Uomini e Donne

A cercare di conquistare il cuore dei protagonisti del nuovo Trono Classico, pare saranno in molti: un rumor che sta circolando in rete di recente, infatti, sostiene che i corteggiatori dei tronisti 2022/2023 sarebbero almeno 30.

A provare ad attirare l'attenzione di Lavinia e Federica, in particolare, ci sarebbe anche un ragazzo con alle spalle un passato nel cast di un'altra popolare trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Il retroscena che sta facendo il giro della rete, fa sapere che uno degli spasimanti di Mauro e Aversano sarebbe un ex allievo di Amici, molto probabilmente un ballerino che non è riuscito ad approdare alla fase serale qualche edizione fa.

Chi ha diffuso questa voce, infatti, ha anche precisato che il personaggio in questione non avrebbe fatto parte della classe 2021/2022 del talent-show (quella di LDA, Luigi, Alex, Michele, Albe e tanti altri), ma di quella di alcuni anni fa.

Al momento, però, non si conosce ancora l'identità dell'ex alunno che figurerebbe tra i corteggiatori delle nuove troniste di Uomini e donne: il suo nome è top secret, ma potrebbe venire fuori quando inizierà la messa in onda del dating-show su Canale 5.

Riccardo Guarnieri alla conquista di Federica a Uomini e Donne

Anche se sono state registrate solamente due puntate, la nuova edizione di Uomini e Donne si preannuncia imperdibile.

Le anticipazioni che da qualche giorno impazzano in rete, fanno sapere che sono già accadute tante cose in studio, soprattutto da quando si è saputo che Federica era una delle troniste.

Riccardo Guarnieri non ha perso tempo e ha chiesto subito di poter ballare con la ragazza che già mesi fa aveva attirato la sua attenzione mentre corteggiava Matteo Ranieri.

Mercoledì 31 agosto, per, il cavaliere ha tentato il tutto per tutto dichiarandosi per Aversano. Quando Maria De Filippi gli ha fatto presente che per frequentare la napoletana avrebbe dovuto rinunciare definitivamente al suo posto nel parterre (rischiando l'eliminazione dal cast in caso di scarso interesse da parte della giovane), l'ex di Ida Platano ha fatto dietrofront e ha rinunciato.

Gli altri spoiler, invece, informano fan e curiosi che Federica ha subito mandato a casa un suo spasimante dopo un'esterna che per lei non era andata bene.