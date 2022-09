Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio di lunedì 19 settembre verranno trattate le vicende dei coniugi Del Bue. A tal proposito, Mariella si avvicinerà a Sasà e una persona, ancora ignota, penserà che i due vigili abbiano un flirt. Nel frattempo, Guido sarà felice per Michele e Fabiana. Inoltre, durante la serata, ci sarà spazio per le vicende di Roberto e Marina, che saranno in pericolo di vita.

Un posto al sole, anticipazioni 19 settembre: Mariella consola Sasà

Mariella e Sasà, oltre a essere colleghi, sono grandi amici.

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Cerruti aveva scoperto che il suo fidanzato lo tradiva e, per il vigile, è stato un duro colpo. Le anticipazioni dell'episodio del 19 settembre rivelano che Salvatore continuerà a soffrire per amore e cercherà conforto in Altieri. La moglie di Guido starà vicina al suo amico e tenterà di consolarlo. Cerruti, inoltre, penserà che Bruno non l'abbia mai amato veramente.

Un posto al sole, puntata 19 settembre: qualcuno, ancora ignoto, pensa che Mariella e Sasà abbiano un flirt

Mariella e Sasà saranno talmente vicini e in atteggiamenti equivoci, che creeranno sospetti. In particolar modo, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di lunedì 19 settembre rivelano che i due vigili faranno crescere i dubbi in una persona, al momento ignota, che li vedrà.

Sembrerebbe, pertanto, che qualcuno, notando la vicinanza di Altieri e Cerruti, arriverà a pensare che possano avere un flirt. Al momento, non è chiaro chi possa fraintendere l'amicizia dei due vigili ma, probabilmente, non si tratterà di Guido. Infatti, Del Bue è a conoscenza dell'orientamento di Sasà e, quindi, non arriverebbe a sospettare che la moglie possa avere una tresca con il suo collega.

Un posto al sole, episodio 19 settembre: Guido è contento per Michele e Fabiana

Nel frattempo, durante l'episodio di Un posto al sole del 19 settembre, verranno trattate anche le vicende di Michele e Fabiana, che continueranno a frequentarsi. Nelle recenti puntate della soap partenopea, il giornalista ha ricevuto la visita a sorpresa della collega milanese, che aveva lavorato con lui, durante il suo trasferimento nel capoluogo lombardo.

In occasione del giorno di San Gennaro, la coppia troverà il modo di stare insieme. Guido, invece, nonostante avesse sempre sostenuto il rapporto fra sua cugina Silvia e Saviani, inizierà a essere felice per il papà di Rossella. Sembrerebbe, pertanto, che il marito di Mariella sia contento che Michele abbia una nuova amicizia. Per quanto riguarda Roberto e Marina, purtroppo, ci saranno brutte notizie, perché la coppia sarà in pericolo di vita. Al momento, però, non è chiaro se Lia Longhi farà del male agli ex coniugi Ferri o se ci sarà qualche altra persona a volere colpire i due imprenditori.