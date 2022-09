L'appuntamento con Uomini e donne riparte nella settimana 19-23 settembre 2022 con le prime nuove puntate della stagione 2022/2023. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda nella fascia oraria del primo pomeriggio, dalle 14:45 in poi su Canale 5 e si preannuncia densa di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul ritorno della coppia Ida-Riccardo, i quali saranno fin da subito protagonisti di un nuovo accesissimo confronto in studio.

Spazio anche alle vicende di Gemma e a quelle della coppia David-Sara, i quali faranno un annuncio del tutto inaspettato.

Gemma punzecchiata subito da Tina: anticipazioni Uomini e donne 19-23 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste nella settimana 19-23 settembre 2022, rivelano che Tina Cipollari non eviterà di punzecchiare la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Dopo un'estate in cui non si sono viste, l'opinionista del programma di Canale 5 sarà curiosa di rivedere la dama torinese, in primis per scoprire se si è sottoposta a nuovi interventi di chirurgia estetica.

Quest'anno, però, Gemma ha preferito non tornare dal chirurgo e ha evitato di farsi nuove operazioni, deludendo un po' le aspettative di Tina.

Ida e Riccardo ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne 19-23 settembre

Occhi puntati anche su Ida e Riccardo: le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne fino al 23 settembre, rivelano che in studio si è tornato a parlare della coppia che lo scorso anno ha infiammato la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le novità non sono mancate, anche perché è venuto fuori che durante l'estate, Riccardo Guarnieri ha provato a fare dei passi avanti nei confronti della sua ex dama.

In pratica, il cavaliere del trono over ha provato a sentirsi di nuovo con Ida Platano e questa confessione ha portato a un nuovo acceso scontro in studio tra i due.

I colpi di scena, però, non sono finiti qui: gli spoiler delle prime puntate di questa edizione 2022/2023 del talk show Mediaset, rivelano che Riccardo ha scelto di proporsi e farsi avanti anche con la giovane Federica Aversano, scelta come nuova tronista del dating show.

Biagio assente, torna Armando: anticipazioni Uomini e donne al 23 settembre

Nel corso delle prime puntate di Uomini e donne ci sarà spazio anche per una sorpresa che avrà come protagonisti David e Sara.

I due si sono sentiti nel corso dell'estate, mantenendo così un legame che li ha portati a prendere una decisione inaspettata: uscire insieme dal programma e viversi fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

In studio ci sarà spazio anche per le nuove vicende di Armando Incarnato mentre il cavaliere Biagio sarà assente alle prime puntate di questa edizione.

Insomma un debutto decisamente scoppiettante per il programma di Maria De Filippi, che riaprirà ufficialmente i battenti il prossimo 19 settembre.

Il ritorno di Uomini e donne al posto delle soap estive

Un debutto in netto "ritardo" rispetto a quello delle altre trasmissioni che popolano il daytime di Canale 5, dato che la partenza è stata fissata tra il 5 e il 12 settembre.

Uomini e donne si farà attendere ancora un po' e, nel frattempo, al posto del talk show ci sarà spazio per le soap Un altro domani e Terra Amara che, questa estate, hanno saputo tenere alta l'asticella dal punto di vista auditel, con una media di share che supera il 20-22% al giorno.

Un ottimo "lascito" per Maria De Filippi che, dal 19 settembre, tornerà a presidiare la fascia del pomeriggio con il suo cavallo di battaglia, in grado di toccare anche il 27% di share in daytime.