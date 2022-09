Proseguono gli appuntamenti con i nuovissimi episodi della settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Il magazzino riapre le porte ai suoi telespettatori, trasportandoli all'interno delle intricate vicende dei personaggi principali. In particolare, nel corso della puntata del 15 settembre, non possono mancare i numerosi colpi di scena. La stagione è già iniziata con i botti a causa dello scompiglio generale provocato dalla Contessa Adelaide. Quest'ultima, amareggiata per essere stata lasciata da Umberto, ha iniziato a meditare vendetta, mettendo in serie difficoltà Flora.

Il suo piano, però, sta creando diverse difficoltà all'intero staff dell'atelier e nessuno sembra riuscire a placare la sua collera.

Dimissioni in corso al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo episodio de il Paradiso delle Signore, un altro annuncio importante viene fatto al magazzino: Flora si dimette ufficialmente. Pertanto, soddisfatta per aver ottenuto ciò che voleva, la Contessa comunica a tutti il bisogno urgente di rimpiazzare la stilista. Tuttavia, nel frattempo, la decisione improvvisa della Venere sconvolge l'intero staff, ma soprattutto il Commendatore. Quest'ultimo, infatti, inizia a pensare seriamente che Adelaide vada tenuta a bada in qualche modo. Infatti, ha in mente un piano che potrebbe rivelarsi infallibile.

Nel contempo, Anna e Salvatore sono impegnati perché, a breve, tornerà in città la piccola Irene. Vogliono accoglierla nel migliore dei modi per farle sentire tutto il loro calore.

Il grande evento al Paradiso si avvicina

Gemma è stata mandata in convento da sua madre perché non ha avuto un comportamento adeguato. Tuttavia, Veronica non si aspettava che sua figlia sarebbe ritornata a Milano improvvisamente e all'insaputa di tutti.

Non era pronta a riaccoglierla in casa, poiché a suo avviso la giovane Zanatta necessitava ancora di un periodo lontano da quella città. Di tutt'altro avviso, invece, è Ezio, il quale nel momento in cui ha scoperto che Gemma si nascondeva a Milano, si è detto subito pronto a riaccoglierla a braccia aperte nella loro dimora.

In questo modo potrà dimostrare che, dopo tutto questo tempo, è cambiata profondamente. Pertanto, secondo lui, merita una seconda possibilità per dimostrare il suo forte impegno.

Intanto, però, Stefania è alle prese con l'organizzazione della sua festa di fidanzamento. Per il momento è ignara del ritorno della sua sorellastra. L'unica cosa a cui riesce a pensare è alla possibilità che sua madre riesca a presenziare all'evento. In un giorno così speciale vorrebbe che le fosse accanto. Tuttavia, soltanto la Contessa può fare richiesta al direttore del carcere per far ottenere un permesso a Gloria.