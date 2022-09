Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate di ottobre rivelano che Otello resterà ancora a Napoli, tuttavia finirà per scontrarsi con il suo amico Renato. A quanto pare, Poggi senior proprio non riuscirà a mandare giù la questione della casa vacanze di Alberto e attribuirà le colpe all'ex vigile Testa.

Nunzio si renderà conto che per lui e Chiara non è più possibile continuare a vivere a Capo Verde, mentre Lara Martinelli prenderà un importante decisione.

Un posto al sole, trame ottobre: Renato si scaglia contro Otello

Nelle prossime puntate di Upas, Otello Testa (Lucio Allocca) farà ritorno a Palazzo Palladini. Come preannunciato, non verrà ancora trattata la questione Teresina, per evidenti questioni tempistiche, tuttavia l'uomo verrà comunque assalito dai ricordi e dalla malinconia. L'ex vigile verrà convocato da Renato (Marzio Honorato) per risolvere la questione di una casa vacanze che Alberto (Maurizio Aiello) vorrebbe costruire nella sua cantinola di Palazzo Palladini. Otello si mostrerà però meno battagliero del solito e deciderà di accordare i permessi all'avvocato, tuttavia tale decisione non incontrerà il favore di Poggi senior.

A quanto pare, Renato non mollerà la presa sulla questione condominiale e insisterà con Otello affinché intervenga contro Alberto.

Le anticipazioni non rivelano cosa dirà di preciso Poggi, ma evidentemente esagererà con le parole. L'ex vigile infatti resterà profondamente indignato dalle accuse del suo storico amico.

Upas, puntate di ottobre: Nunzio vuole rientrare a Napoli

Dopo avere avuto un'accesa discussione con Chiara (Alessandra Masi), Nunzio (Vladimir Randazzo) giungerà ad una sofferta conclusione.

Il ragazzo si renderà conto del fatto che sia impossibile continuare a vivere a Capo Verde e deciderà quindi per il bene di entrambi di non assecondare più i progetti delle giovane Petrone, ma di rientrare a Napoli in tempo per il processo.

Lara prende una difficile decisione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara (Chiara Conti) finirà al centro delle indagini sull'avvelenamento ai danni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e di Marina Giordano (Nina Soldano).

La donna ribadirà con forza la sua estraneità ai fatti ma, evidentemente, non sarà così semplice per lei dimostrare la sua innocenza.

Le anticipazioni svelano che Martinelli, sovrastata dagli eventi, si vedrà costretta a prendere una difficile decisione. Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli, si dovrà quindi attendere i prossimi giorni per scoprire di cosa possa trattarsi.