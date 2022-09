Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in onda dal 3 al 7 ottobre 2022 in prima visione su Rai 3 alle 20:50 e su RaiPlay, la tensione sarà altissima. Le anticipazioni raccontano che Nunzio riuscirà a convincere Chiara a tornare in Italia per affrontare le sue responsabilità una volta per tutte. La giovane Petrone si troverà così faccia a faccia con il giudice nell'aula del Tribunale.

Nel frattempo, dopo essere stata a lungo interrogata, Lara prenderà una decisione assolutamente inaspettata che spiazzerà Marina e Roberto (e non solo). Continuerà la battaglia tra Niko e Micaela per la custodia di Jimmy, mentre per Viola è tempo di fare una scelta definitiva con Eugenio.

Un Posto al sole, le puntate dal 3 al 7 ottobre 2022

Nei prossimi episodi della soap, Chiara (Alessandra Masi) e Nunzio (Vladimir Randazzo) faranno ritorno in Italia, lasciando Capo Verde. La giovane Petrone ha deciso di ascoltare i consigli del fidanzato e di affrontare le sue responsabilità. Il giorno dell'udienza sarà molto difficile, dato che Chiara resterà sconvolta dalla decisione del giudice.

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, Nunzio non lascerà sola Chiara dopo quando deciso dal giudice, ma la situazione si farà sempre più delicata. Nel frattempo Renato, carico più che mai, riuscirà a portare dalla sua parte Otello (Lucio Allocca) affinché Alberto non trasformi un appartamento di Palazzo Palladini in un alloggio vacanze.

Cresce il mistero su Lia

Durante le prossime puntate, ci sarà ampio spazio per parlare della misteriosa Lia, che si è piazzata nell'appartamento di Roberto con la scusa di aver bisogno di un lavoro da domestica. Evidentemente la donna nasconde qualcosa e si inizierà a fare luce sul suo passato e sulla sua reale identità.

Sappiamo poi che Micaela (Gina Amarante) guadagnerà la fiducia e la simpatia Jimmy (Gennaro De Simone), facendo sì che la battaglia legale cominci ad andare a suo favore.

Niko (Luca Turco) è disperato, perché ha paura di perdere per sempre il suo amato bimbo. Sarà proprio Jimmy a mettersi nei guai nel tentativo di aiutare suo padre.

Lara prende una decisione inaspettata, anticipazioni Un Posto al sole

Attenzione al rapporto tra Viola ed Eugenio perché giungerà, purtroppo, al capolinea. Ornella non è riuscita a farli riappacificare e tra loro la distanza è diventata davvero incolmabile, con grande dispiacere di entrambi.

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 3 al 7 ottobre 2022, svelano che Lara, dopo le varie vicissitudini che l'hanno coinvolta in prima persona, prenderà una decisione inaspettata. Che cosa farà? Non resta che aspettare i nuovi episodi.