Quando va in onda la prima puntata di Mina Settembre 2? È questa la domanda che si pongono i numerosi fan e spettatori della fiction Rai con protagonista Serena Rossi.

Un debutto particolarmente atteso quello della fiction campione di ascolti della passata stagione che registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative, toccando anche punte del 28% di share.

Contrariamente a quanto era stato annunciato dalla Rai in un primo momento, la puntata d'esordio della fiction è slittata al mese di ottobre.

Cambio programmazione per Mina Settembre 2 su Rai 1

Nel dettaglio, Mina Settembre 2 è uno dei titoli più attesi di questa nuova stagione autunnale 2022. In un primo momento la Rai aveva annunciato la prima puntata per la serata di domenica 25 settembre, con tanto di promo ufficiali che annunciavano la messa in onda eccezionalmente alle 20:35.

Il motivo? Domenica 25 settembre, la seconda serata della rete ammiraglia Rai, sarà dedicata ai risultati delle elezioni politiche 2022.

Di conseguenza, per lasciare spazio allo speciale TG1 e Porta a Porta, ecco che si era scelto di anticipare l'orario di inizio di Mina Settembre, ma alla fine c'è stato un nuovo ripensamento che ha "sparigliato" le carte in tavola e scombussolato i tantissimi fan.

Slitta la prima puntata di Mina Settembre 2: ecco quando va in onda

Sì, perché in casa Rai hanno scelto di non trasmettere più la prima puntata della fiction con Serena Rossi nel prime time del 25 settembre e in una fascia oraria diversa rispetto a quella abituale.

Ecco allora che Mina Settembre 2 è slittata ufficialmente al mese di ottobre, sempre nella domenica sera di Rai 1 dove dovrà vedersela contro la nuova stagione di Scherzi a parte, lo storico show di Canale 5 condotto per il secondo anno consecutivo da Enrico Papi.

Ebbene, il debutto della serie televisiva Rai al momento è fissato per il prossimo 2 ottobre, a partire dalle 21:30 circa sulla rete ammiraglia.

Tanti i colpi di scena che saranno al centro delle trame di questa seconda stagione che si preannuncia densa di sorprese per la protagonista Gelsomina.

Le anticipazioni su Mina Settembre 2

Dopo essersi ritrovata divisa tra Domenico e Claudio, la protagonista interpretata da Serena Rossi proverà a prendere in mano le redini della sua vita. Per lei, in queste nuove puntate della fiction, arriverà anche il momento di fare una scelta definitiva dal punto di vista sentimentale.

E, come se non bastasse, per lei ci sarà anche un importante cambiamento dal punto di vista familiare. Sua mamma Olga uscirà di scena dopo aver deciso di fare un viaggio che la terrà via da Napoli per un bel po' di tempo e, al suo posto, arriverà la new entry Marisa Laurito.

L'attrice napoletana vestirà i panni della zia di Gelsomina, pronta a darle dei consigli utili e al tempo stesso necessari per risolvere la sua crisi sentimentale.