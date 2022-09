Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, il popolare sceneggiato attualmente in onda con la sesta e ultima stagione sulla rete Mediaset. Le trame delle nuove puntate, in programma dal 20 al 24 settembre in prima visione tv rivelano che Aurelio Quesada vorrà porre fine all'esistenza di Valeria Cardenas davanti agli occhi di Rodrigo. Azucena, invece, vedrà Guillermo scambiarsi un bacio con Claudia.

Una vita, anticipazioni 20-24 settembre: Aurelio minaccia di eliminare Valeria

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le puntate in programma da martedì 20 a sabato 24 settembre sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Aurelio minaccerà di eliminare Valeria, se Rodrigo non gli rivela la formula del gas nocivo.

Il chimico, a questo punto, cederà al ricatto per paura di ritorsioni nei riguardi della sua amata. Pertanto, la pianista si sentirà in debito con il marito e per questo deciderà di fuggire insieme a lui, una volta libero.

David, invece, si metterà a capo di una manifestazione contro l’apertura di alcuni laboratori Quesada. Liberto (Jorge Pobes) proporrà a Hortensia di parlare della sua invenzione ad alcuni impresari.

Felipe avrà una nuova crisi nervosa quando scoprirà che Fausto potrebbe tornare presto libero. Infine Azucena confiderà a Guillermo di non stare più vedendo Angel.

Azucena vede Guillermo baciare Claudia

Nelle puntate 20-24 settembre di Una vita, Ramon accuserà dei sensi di colpa quando Fidel Soria (Alejandro Siguenza) deciderà di festeggiare la vendetta su Fausto.

Ed ecco che i residenti scopriranno che l’anarchico è stato ucciso durante un tentativo di evasione. Per questo motivo, Felipe (Marc Parejo) apparirà di ottimo umore alla novità, tanto da ringraziare Dori per il suo sostegno fisico e morale.

Allo stesso tempo, Guillermo inviterà Azucena ai Giardini del Principe. Una volta arrivata sul luogo, la nipote di Rosina vedrà il ragazzo baciare Claudia.

Dori vuole raccontare il suo segreto a Felipe

Aurelio organizzerà una riunione al ristorante di Pascual in quanto ha intenzione di promuovere l’apertura di nuovi stabilimenti chimici. Dori, intanto, apparirà intenzionata a raccontare il suo segreto a Felipe, se poi non cambiasse idea per paura delle malelingue. Dall’altra parte, l’avvocato vorrà rendere ufficiale la storia con l’infermiera, che però sembrerà alquanto a disagio.

Infine, Azucena si scaglierà pesantemente contro Angel mentre Guillermo le racconterà che il bacio con Claudia era solo un imbroglio.

Insomma, ci attende una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate ad Acacias 38 in onda ogni giorno su Canale 5.