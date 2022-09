Diversi colpi di scena caratterizzeranno l'ultima stagione di Una vita, in onda attualmente su Canale 5. Le trame delle nuove puntate provenienti dalla Spagna annunciano che Lolita Casado finirà in ospedale quando sorprenderà Ramon Palacios e Fidel mentre provano a uccidere David Exposito.

Una vita, anticipazioni: Lolita sorprende il suocero mentre tenta di sbarazzarsi di David

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che Lolita reagirà male alla scoperta delle intenzioni bellicose di Ramon e Fidel.

Tutto inizierà quando suo suocero e il poliziotto decideranno di sequestrare e uccidere David.

Ma nel giorno prescelto Soria commetterà un errore visto che Valeria lo vedrà prelevare il suo amato con l'aiuto dei suoi uomini. La pianista, a questo punto, correrà a informare la bottegaia, che inizierà ad avere dei dubbi sul conto di Fidel quando scoprirà che non era fuori città per lavoro. Di conseguenza Casado deciderà di pedinare il poliziotto, arrivando a fare una scoperta agghiacciante. Alla fine la mamma di Moncho giungerà nell'appartamento proprio quando Ramon sparerà un colpo di pistola per aria, non riuscendo a eliminare David.

La bottegaia viene trasportata in ospedale dopo una grave crisi di nervi

Lolita avrà una grave crisi di nervi davanti a questa scena drammatica. Ramon, quindi, deciderà di trasportarla in ospedale, visto che la nuora non riuscirà a riprendersi dal mancamento.

Qui i sanitari ricovereranno la madre di Moncho in osservazione per alcuni giorni. Una volta tornata a casa, Casado pretenderà che il suocero e Fidel le raccontino come mai stavano per uccidere David. Non contenta, la donna vorrà sapere a quale organizzazione sono affiliati. I due cercheranno di depistare i sospetti, ammettendo solo di averlo fatto per proteggerla.

Affermazioni che tuttavia infastidiranno ancor di più la bottegaia, la quale deciderà di vederci ancora più chiaro.

Ramon chiede perdono a Exposito

Nel frattempo David organizzerà la sua fuga insieme a Valeria in occasione dei funerali di Aurelio, dato per morto in un incendio divampato all'interno del suo laboratorio. Prima di partire, l'uomo incontrerà casualmente Ramon, che con le lacrime agli occhi gli chiederà perdono per quello che gli ha fatto.

In questa circostanza il suo ex aguzzino gli rivelerà di aver agito in quel modo in quanto temeva che Aurelio potesse far del male a Lolita e suo nipote. Un dolore troppo grande, visto che cinque anni prima aveva perso Carmen e Antonito.

Da parte sua Exposito sottolineerà che Quesada era un autentico "mostro", tanto da stringere la mano a Ramon in segno di pace.