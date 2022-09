Un nuovo arrivo caratterizzerà le nuove puntate di Una vita, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della sesta e ultima stagione della soap opera, ambientata in Spagna, raccontano che Genoveva Salmeron dimostrerà di nascondere un segreto sottoforma di una ragazza di nome Gabriela.

Una vita, anticipazioni: Genoveva perde il bambino che attendeva da Aurelio

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate che saranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Genoveva riceverà un’inaspettata visita, che farà molto parlare di sé.

Tutto partirà nel momento in cui la dark lady scoprirà che sua zia è deceduta. Il cugino, residente a Bilbao, le dirà inoltre che la donna in punto di morte ha rivelato un segreto a Gabriela, che invece avrebbe dovuto portarsi nella tomba. Neanche a dirlo, Salmeron rimarrà sconvolta da tale novità e per questo deciderà d'ingerire un grosso quantitativo di sonniferi, che le procureranno un aborto spontaneo. Alla fine, la donna perderà il bambino che attendeva dal marito Aurelio (Carlos de Austria).

Marcelo scopre che la padrona nasconde un mistero su una bambina

Nelle puntate Spagna di Una vita, Genoveva riserverà un altro grosso mistero subito dopo la presunta morte di Aurelio, che avverrà per colpa di Rodrigo Lluch all’interno di un laboratorio chimico.

La cuoca, infatti, racconterà a Marcelo (Patxi Santamaria) che la padrona è solita guardare alcune vecchie fotografie di una bambina, alla quale non riuscirà a dare un’identità.

Il maggiordomo, a questo punto, inizierà a studiare ogni mossa della darklady, approfittando della sua decisione di restare a servizio nonostante la presunta morte del diabolico Aurelio in quanto particolarmente legato a Luzdivina dato che gli ricorderà la sua amata nipote Sara, scomparsa prematuramente anni prima.

Gabriela, la figlia di Salmeron giunge ad Acacias 38

Nel frattempo, un’affascinante ragazza di nome Gabriela giungerà nel vecchio quartiere di Acacias 38 chiedendo ai proprietari della pensione, Servante Gallo (David Venancio Muro) e Fabiana (Inma Perez Quiros), dove si trova il civico 38. Poi, busserà alla porta di Genoveva (Clara Garrido), dove si presenterà con il cognome di Salmeron.

Ben presto, i telespettatori capiranno che la nuova arrivata non è altro che la figlia della dark lady, sebbene non siano ancora chiari i motivi che hanno tenuto le due donne distanti per così tanti anni.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli su questo nuovo arrivo, si ricorda che Acacias 38 è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5 oppure in diretta streaming sul servizio "Mediaset Play Infinity".