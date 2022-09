Uomini e donne riparte da lunedì 19 settembre su Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione autunnale, rivelano che ci saranno un po' di confronti/scontri che non passeranno inosservati.

Spazio in primis alle diatribe che avranno come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti in studio.

Occhi puntati anche sulle nuove vicende di Gemma Galgani che, ancora una volta, si ritroverà nel mirino della sua "nemica" Tina Cipollari.

Continuano le liti tra Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate in questi giorni e che verranno trasmesse nel corso della stagione autunnale del programma, rivelano che tra Ida e Riccardo si accenderanno di nuovo le polemiche in studio.

I due protagonisti del trono over, dopo aver provato a rimettere insieme i cocci della loro travagliata storia d'amore, decideranno di chiudere definitivamente questo capitolo della loro vita insieme.

Eppure, nel corso delle puntate previste prossimamente su Canale 5, non mancheranno i momenti di tensione e i nuovi scontri che li metteranno l'uno contro l'altro.

Nuovo cavaliere per Gemma Galgani: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su quelle che saranno le discussioni animate che avranno come protagonista Armando Incarnato, il quale si ritroverà ai ferri corti con Alessandro.

Insomma le discussioni saranno ancora una volta all'ordine del giorno nello studio di Uomini e donne e ci sarà spazio anche per delle novità legate alla dama torinese Gemma Galgani.

Dopo un'estate trascorsa da single, Gemma rimetterà piede in studio per proseguire la ricerca del suo principe azzurro, sperando che dopo oltre dieci anni di permanenza in trasmissione, questa possa essere la "volta buona".

Tina fa chiamare un medico per Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate trasmesse nel corso della stagione autunnale di Canale 5, rivelano che per Gemma arriverà un nuovo cavaliere interessato a conoscerla e ad approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio televisivo.

La reazione di Tina Cipollari non si farà attendere. L'opinionista del programma di Maria De Filippi, infatti, chiederà l'intervento di un medico in studio, perché intende far visitare al più presto Gemma dopo l'arrivo di questo nuovo pretendente.

Ancora una volta, quindi, Tina non perderà occasione per punzecchiare colei che è considerata a tutti gli effetti la sua "nemicamatissima" in trasmissione.

Occhi puntati anche sul rientro di Roberta Di Padua che, quest'anno, si rimetterà in gioco in studio dopo essersi allontanata dal programma per svariato tempo.