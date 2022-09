Barbara De Santi è tornata a commentare le puntate di Uomini e donne. L’ex dama del parterre over ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui era presente Riccardo Guarnieri. Nella serata di domenica 25 settembre, l’insegnate ha visto quanto andato in onda nel pomeriggio di venerdì 23 settembre e ha affermato che il cavaliere pugliese dà fastidio in qualsiasi occasione. Inoltre, l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha affermato di stare dalla parte di Tina, nella discussione con Pinuccia.

Uomini e Donne: Riccardo dice di non dare fastidio, Barbara De Santi non la pensa così

Barbara De Santi guarda spesso le repliche di Uomini e Donne e condivide con i suoi follower sui social la sua opinione su quanto viene trasmesso sul piccolo schermo. L’ex dama del programma di Canale 5 ha commentato le parole di Riccardo Guarnieri, dette durante la puntata del 23 settembre. Il cavaliere pugliese ha fatto sapere nuovamente di essere interessato a Federica Aversano. Inoltre, l’ex protagonista di Temptation Island ha poi replicato alle parole di Fabio, corteggiatore della tronista, affermando di non volere dare fastidio a nessuno, ma Barbara De Santi non è stata d’accordo con le parole del cavaliere pugliese.

Uomini e Donne: il commento di Barbara De Santi su Riccardo Guarnieri

Nel dettaglio, Fabio ha pensato che fosse stato inopportuno che Riccardo ballasse con la tronista di Uomini e Donne, perché, così facendo, toglieva spazio ai corteggiatori di Federica. A quel punto, Guarnieri ha replicato: ''Io non voglio dare fastidio a nessuno''.

Barbara De Santi ha commentato le parole dell’ex fidanzato di Ida Platano, affermando: ''Mio caro Riccardo, tu non vuoi mai dare fastidio, ma in realtà dai sempre fastidio in qualsiasi occasione''. Non è la prima volta che l’ex dama della trasmissione di Maria De Filippi commenta le vicende del single pugliese e di altri protagonisti del dating show.

Uomini e Donne: nello scontro con Pinuccia, Barbara De Santi dà ragione a Tina

Barbara De Santi, inoltre, ha anche voluto commentare lo scontro fra Pinuccia e Tina, avvenuto durante la puntata di Uomini e Donne di venerdì 23 settembre. A tal proposito, l’opinionista ha attaccato la dama di Vigevano, per via del suo carattere e del suo volere a tutti i costi, non dare tregua ad Alessandro. Il cavaliere di 92 anni ha affermato, in diverse occasioni, che non è scattata la scintilla con la single lombarda e, pertanto, sta conoscendo Rosalia. Cipollari ha detto la sua, sottolineando il fatto che Pinuccia avrebbe dovuto rassegnarsi all’idea della nuova frequentazione di Alessandro. Barbara, a quel punto, si è detta favorevole alle parole dell’opinionista, affermando: ''Tina tutta la vita''.