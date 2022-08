Nella giornata di mercoledì 31 agosto si è svolta la seconda registrazione dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne. Durante le riprese c'è stato un colpo di scena, perché Riccardo si è dichiarato a Federica Aversano, la nuova tronista. Durante la richiesta di Guarnieri, Maria De Filippi è intervenuta, facendo ragionare il cavaliere su quanto sarebbe potuto accadere, se la ragazza avesse rifiutato la sua corte. La padrona di casa ha fatto capire all'ex concorrente di Temptation Island che sarebbe andato a casa, nel caso non fosse stato voluto dalla single campana.

Uomini e Donne, registrazione 31 agosto: Riccardo si dichiara a Federica

Già nell'edizione 2021/2022 Federica Aversano aveva colpito non solo il tronista Matteo Ranieri, ma anche qualche cavaliere del parterre. Nelle ultime puntate mandate in onda sul piccolo schermo, l'ex corteggiatrice campana aveva incuriosito Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri. Nonostante le dichiarazioni dei cavalieri del trono over, la single aveva preferito proseguire il suo percorso, tentando di essere la scelta del tronista ligure. Nella puntata che verrà trasmessa in televisione lunedì 19 settembre, Federica sarà una delle nuove troniste. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 31 agosto, trapelate in rete attraverso l'account di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Riccardo Guarnieri si è dichiarato a Federica Aversano.

Uomini e Donne, riprese 31 agosto: Maria De Filippi fa ragionare Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi, sentendo le parole di Riccardo, ha deciso di prendere la parola e di commentare la scelta del cavaliere del parterre over. A tal proposito la padrona di casa, consapevole del fatto che la tronista non avesse manifestato nella registrazione precedente un particolare interesse nei confronti di Guarnieri, ha tentato di fare ragionare l'ex fidanzato di Ida Platano.

In particolar modo, la conduttrice ha detto a Riccardo che se fosse passato al trono classico e se Federica non avesse accettato la sua corte, sarebbe stato eliminato da Uomini e Donne e avrebbe dovuto lasciare lo show.

Uomini e Donne, anticipazioni settembre: la scelta di Riccardo Guarnieri

A quel punto, messo di fronte all'eventualità di dover poi abbandonare il programma, Riccardo ha preferito continuare a essere uno dei protagonisti del parterre di Uomini e Donne.

Nel frattempo, in studio, è arrivata una donna per tentare di conquistare Guarnieri: inizialmente il cavaliere pugliese l'ha tenuta ma, successivamente, ha preferito mandarla via. Al momento, non è chiaro se Ida Platano abbia commentato quanto accaduto in studio.