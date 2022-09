Ida Platano torna a parlare di Roberta Di Padua dopo che l'ex volto di Uomini e donne è tornata in studio da Maria De Filippi. In queste ultime puntate di messa in onda su Canale 5, infatti, Roberta ha partecipato a un confronto diretto tra Davide e Chiara e, successivamente, è rimasta in studio dopo il corteggiamento del cavaliere Alessandro, il quale ha chiesto di conoscerla meglio. Ebbene Ida, in merito a quello che è successo con Davide e Chiara, non si è fatta problemi a bacchettare la dama del trono over.

Roberta Di Padua si 'intromette' tra Davide e Chiara: confronto a Uomini e donne

Nel dettaglio, Roberta ha partecipato a un confronto in studio con Davide e Chiara, dopo che questa estate l'ex dama del trono over era stata beccata insieme all'ex tronista, a distanza di poche settimane dalla fine della sua relazione. In studio a Uomini e donne, Roberta e Davide hanno confermato di essersi visti e che tra di loro ci fosse stato un bacio, ma hanno precisato di non essersi mai spinti oltre. La dama del trono over ha sottolineato di aver sempre rifiutato gli inviti dell'ex tronista Davide che, a quanto pare, più volte avrebbe voluto passare una serata in sua compagnia.

Sta di fatto che l'intromissione di Roberta ha scatenato la rabbia di Chiara, la quale ha bacchettato Roberta, facendole presente che alla sua età dovrebbe puntare su uomini più maturi.

Ida Platano stronca Roberta Di Padua dopo il ritorno a Uomini e donne

Nei confronti di Roberta si è scagliata anche Ida Platano che, intervistata dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi, non si è fatta problemi a bacchettare la dama del trono over. Secondo Ida, infatti, Roberta avrebbe sbagliato a intromettersi in questa giovane coppia e, quindi, non avrebbe dovuto accettare neppure l'invito a cena di Davide.

"Roberta ha le sue colpe. Lei non è fidanzata, certo, ma a mio parere dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se in crisi", ha sentenziato Ida Platano che così stroncato il comportamento di Di Padua, ormai tornata ufficialmente a far parte del cast del trono over.

Le parole di Ida Platano sulla nuova tronista di Uomini e donne

Insomma una presa di posizione netta e precisa quella di Ida, la quale nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne, si ritroverà ai ferri corti con Roberta.

Intanto, però, in questa nuova intervista al magazine della trasmissione, Platano ha avuto modo di parlare anche della nuova tronista Federica Aversano, che sembra aver fatto breccia nel cuore del suo ex Riccardo Guarnieri. "Io mi vedo proprio diversa da lei, niente in comune", ha sentenziato Ida pur riconoscendo la forza di Federica e il suo carattere combattivo.