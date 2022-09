Al termine della registrazione di Uomini e Donne dell'8 settembre, Riccardo è stato avvistato in compagnia di una persona che non fa parte del cast della trasmissione. Come sta documentando Deianira Marzano sui social, il pugliese è stato paparazzato in aeroporto con una ragazza mora che, stando a voci di corridoio, sarebbe la stessa con la quale è stato beccato spesso quest'estate. Continuerebbe, dunque, l'amicizia tra Guarnieri e la concittadina nonostante lui sia tornato in tv per cercare l'amore.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Cosa sta succedendo dietro le quinte di Uomini e Donne? Se le anticipazioni delle prime quattro registrazioni stagionali parlano di un Riccardo in gran forma e sempre al centro dell'attenzione, sui social network viene messa in dubbio la sua sincerità nel voler trovare l'amore in televisione.

Deianira Marzano, infatti, nelle ultime ore si è fatta portavoce di varie segnalazioni sul cavaliere del Trono Over, beccato per l'ennesima volta insieme ad una ragazza mora che non figura nel parterre femminile del Trono Over.

Il pugliese è stato paparazzato all'aeroporto di Fiumicino al termine delle riprese settimanali del dating-show di Canale 5, e vicino a lui c'era una giovane dai capelli scuri che secondo tanti altri non sarebbe che la persona con la quale Guarnieri è stato fotografato per tutta l'estate.

Dubbi sul personaggio di Uomini e Donne

Sono un bel po', infatti, le foto che i curiosi hanno fatto di nascosto a Riccardo a quella che molti pensavano fosse la sua nuova fiamma.

Per tutta l'estate, dunque, il tarantino è stato beccato in compagnia di una ragazza mora più giovane di lui: i due sono stati paparazzati mentre passeggiavano sul lungomare di Bari, a cena da soli nella loro Puglia e in un albergo di Napoli.

Insomma, quest'assidua frequentazione ha portato tanti fan di Uomini e Donne a pensare che Guarnieri avesse trovato l'amore lontano dai riflettori ma, quando il 30 agosto sono ricominciate le registrazioni, lui si è palesato nel parterre del Trono Over per prendere parte alle nuove puntate da single.

La mattina del 9 settembre, poi, è stata diffusa sui social una nuova immagine rubata in cui Riccardo fa colazione in aeroporto pare con la stessa ragazza con la quale è stato pizzicato più volte in vacanza.

Amedeo Venza ha sostenuto che la persona in questione dovrebbe chiamarsi Serena e vivrebbe nella stessa città del protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Quasi rissa negli studi di Uomini e Donne

Nell'attesa di scoprire qualcosa in più su questa ragazza che sembra essere una figura centrale nella vita di Riccardo, i fan di Uomini e Donne sono concentrati su quello che sta accadendo in studio al rientro dalle vacanze.

Le anticipazioni delle prime 4 puntate che sono state registrate, fanno sapere che Guarnieri ha già fatto di tutto: ha insistito per ballare con la tronista Federica Aversano e poi si è dichiarato per lei, poi ha fatto dietrofront quando ha saputo che per corteggiare la giovane avrebbe dovuto lasciare il posto fisso nel parterre.

Nelle giornate seguenti, il pugliese è tornato alla carica con Ida, nel senso che ha cominciato a criticare tutte le sue nuove frequentazioni. Uno spasimante della bella Platano, però, non è rimasto in silenzio e ha ribattuto punto su punto alle cose che diceva il cavaliere.

I due si sono scontrati al punto che gli altri hanno dovuto separarli: agli Elios, infatti, è stata sfiorata la rissa.

Lo scorso 8 settembre, poi, Riccardo si è commosso quando Ida ha elencato i suoi pregi: tra i due ex c'è stato anche un abbraccio che potrebbe essere il preludio dell'ennesimo riavvicinamento.