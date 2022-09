La nuova stagione di Uomini e donne esordirà su Canale 5 lunedì 19 settembre, ma sono già state registrate quattro puntate. Da una decina di giorni, infatti, in rete circolano le anticipazioni dei primi appuntamenti 2022/2023 del programma di Maria De Filippi. Tra gli spoiler più interessanti, quelli sui ritorni in studio di alcune vecchie conoscenze: Claudia e Lorenzo che stanno per diventare genitori, Chiara e Davide che si sono lasciati di recente, e la dama Roberta Di Padua.

Aggiornamenti sul ritorno di Uomini e Donne

Gli studi di Uomini e Donne hanno ufficialmente riaperto lo scorso 30 agosto, quando sono ricominciate le registrazioni.

Ad oggi, venerdì 9 settembre, sono già state "messe in cantiere" quattro nuove puntate che saranno mandate in onda a partire da lunedì 19.

Le anticipazioni che hanno fornito le persone che hanno partecipato alle prime riprese stagionali del dating-show, fanno sapere che, oltre al solito cast, ci sono stati anche alcuni ospiti.

Gli Elios, dunque, hanno riaccolto ex tronisti e corteggiatrici che hanno partecipato a vecchie edizioni del programma di Maria De Filippi, sia quelli che stanno ancora insieme che quelli che si sono detti addio nel recente passato.

L'invito che la redazione ha rivolto a un'ex dama del Trono Over per commentare un Gossip che è circolato ultimamente, poi, è stato l'assist giusto per favorire il rientro della stessa nel parterre.

Chiarimenti e progetti degli ex di Uomini e Donne

Alla registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto, dunque, hanno partecipato Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

I due si sono conosciuti e innamorati circa tre anni fa, quando lui era tronista e lei corteggiatrice. Quest'amatissima coppia è tornata in studio per annunciare che tra pochi mesi nascerà una bambina.

Mercoledì 7 settembre, invece, il clima è cambiato e Maria De Filippi ha ospitato due recenti ex fidanzati. Dopo che per giorni non si è parlato d'altro che dell'incontro a cena tra Davide Donadei e Roberta Di Padua, la presentatrice Mediaset ha invitato i due e Chiara Rabbi per fare chiarezza.

Il pugliese e la romana si sono lasciati a luglio scorso, pare per divergenze caratteriali, mentre lui è stato paparazzato in una pizzeria di Napoli con la dama alla fine di agosto.

Stando agli spoiler che sono trapelati dagli Elios, non ci sarebbe nessun flirt in corso tra l'ex tronista e la bella romana, tant'è che lei è stata subito "puntata" da un noto cavaliere del parterre.

La seconda possibilità a Uomini e Donne

Dopo aver chiarito il suo reale rapporto con Davide, Roberta stava per lasciare lo studio ma Alessandro ha chiesto di farla rimanere.

Vicinanza, che solo pochi giorni prima era uscito con l'ex Ida e si era baciato con lei, non ha perso tempo e ha proposto a Di Padua una cena per capire se sia possibile iniziare una conoscenza.

Il napoletano, dunque, si è fatto avanti immediatamente e la dama ha voluto pensarci un po' prima di dare una risposta definitiva.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata giovedì 8 settembre, fanno sapere che la romana ha acconsentito a uscire con il cavaliere del parterre.

Il sì di Roberta, ha automaticamente favorito il suo rientro ufficiale nel cast del Trono Over.

Nessuna novità, invece, su Biagio Buonomo e Caterina Corradino. I due si sono sposati lo scorso 5 settembre e gli invitati non hanno potuto pubblicare foto o video perché le immagini saranno trasmesse in esclusiva su Canale 5 quando ricomincerà il dating-show.