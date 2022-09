La prima parte della puntata di Uomini e donne del 23 settembre, è stata dedicata a Riccardo e ad una proposta spiazzante che ha fatto alla redazione. Maria De Filippi ha svelato che il cavaliere avrebbe voluto dichiararsi per Federica perché colpito profondamente dalla sua bellezza. Quando la conduttrice l'ha informato che per conoscere la tronista avrebbe dovuto rinunciare al suo posto nel parterre del Trono Over, Guarnieri ha fatto un immediato dietrofront. Critiche durissime al pugliese da parte di Tina, Gianni, Ida e Armando.

Aggiornamenti dagli studi di Uomini e Donne

Una delle puntate più attese di quest'inizio di stagione di Uomini e Donne, è andata in onda il 23 settembre. Gran parte del tempo a disposizione, infatti, è stato dedicato a Riccardo e al suo goffo tentativo di approccio nei confronti di Federica.

Maria De Filippi ha aperto la registrazione chiedendo tre sedute a centro studio, con da una parte Aversano e dall'altra un corteggiatore uscito in esterna e Guarnieri.

La conduttrice del dating-show è apparsa sin da subito divertita da quello che sapeva sarebbe successo nei minuti successivi, tant'è che ha chiesto al cavaliere se era vero quello che le aveva riferito la redazione prima di cominciare.

"Mi hanno detto che vuoi corteggiare Federica, è vero?

Quindi passi a sederti con loro", ha domandato la padrona di casa con un tono palesemente ironico.

I tentennamenti del protagonista di Uomini e Donne

Riccardo è apparso sin da subito in difficoltà perché soltanto in studio ha scoperto che per conoscere Federica avrebbe dovuto rinunciare al suo posto nel parterre del Trono Over.

Non appena si è resa conto del dietrofront di Guarnieri per timore di perdere la sediolina da cavaliere, Tina ha perso le staffe e l'ha attaccato senza mezzi termini.

"Tu sei proprio ridicolo. Anzi dirti così è quasi farti un complimento. Stai toccando il fondo", ha sbottato l'opinionista di Uomini e Donne nel corso della puntata trasmessa in tv il 23 settembre.

Cipollari non ci ha visto più quando ha realizzato che il pugliese stava ridimensionando il grande interesse che diceva di provare per la giovane tronista dopo aver saputo che sedendosi tra i suoi corteggiatori avrebbe rischiato l'eliminazione definitiva dal programma.

"Stai facendo proprio una brutta figura", ha ripetuto la vamp prima che anche Gianni Sperti inveisse contro Riccardo dicendogli che è un "uomo senza p...".

L'ironia della conduttrice di Uomini e Donne

Anche Ida e Armando hanno preso la parola per attaccare Riccardo sullo scivolone che aveva appena fatto, ovvero dichiarandosi molto interessato a Federica e poi smentire tutto pochi minuti dopo per paura di perdere il posto nel cast fisso.

"Vorrei conoscerla ma sono consapevole che non c'è storia", ha provato a giustificarsi Guarnieri in evidente difficoltà.

Maria De Filippi ha "infierito" sul pugliese punzecchiandolo sull'eventualità di andarsi a sedere con i corteggiatori giovani di Aversano, ma in fondo sapeva benissimo che lui non avrebbe mai lasciato il certo per l'incerto.

Anche la tronista si è detta delusa dalla poca decisione del 40enne, per questo non gli ha mai rivelato se avrebbe avuto qualche chance con lei oppure no.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate dopo quella che è andata in onda oggi, fanno sapere che Riccardo non ha più provato neppure ad avvicinarsi a Federica, ma ha escogitato altre mosse per rimanere al centro dell'attenzione.

Anche se Ida ha ribadito in più occasioni che per lei la storia è morta e sepolta, il tarantino si è intromesso in tutte le sue nuove frequentazioni, lasciando intendere che è ancora interessato.