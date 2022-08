Arrivano le anticipazioni delle prime puntate di Uomini e donne, che tornerà in onda dal 19 al 23 settembre su Canale 5. La prima registrazione è stata ricca di colpi di scena, a partire dalla presentazione delle prime due troniste di questa edizione, fino ad arrivare al nuovo accesissimo confronto tra Ida e Riccardo.

Tra i protagonisti del trono over, inoltre, non è passata inosservata l'assenza in studio del cavaliere Biagio che non ha preso parte alle prime riprese del talk show di Maria De Filippi.

Federica Aversano sul trono: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di settembre su Uomini e donne rivelano che Federica Aversano è ufficialmente la prima nuova tronista di questa edizione.

Dopo essersi fatta conoscere come corteggiatrice di Matteo Ranieri, ecco che Federica è stata scelta dalla redazione del programma di Maria De Filippi come nuova protagonista del talk show pomeridiano.

La seconda nuova tronista, invece, si chiama Lavinia e, in passato, è stata una delle pretendenti del tronista Nicolò Brigante.

Occhi puntati anche sul trono over che, anche quest'anno, promette grandi colpi di scena. Tra i ritorni confermati in studio spicca quello di Gemma Galgani, che tornerà ad essere una delle dame protagoniste dello show.

Gemma subito nel mirino di Tina: anticipazioni Uomini e donne settembre

Le anticipazioni di Uomini e donne del prossimo settembre 2022 rivelano che Gemma sarà subito al centro dell'attenzione per un "evento" del tutto inaspettato.

Questa estate, infatti, la dama torinese del trono over non si è sottoposta a nessun tipo di intervento di chirurgia estetica e ovviamente, Tina Cipollari non ha perso occasione per sottolineare questa stranezza.

Dopo questa prima schermaglia tra le due "nemiche" storiche del programma di Canale 5, si è entrati nel vivo dei fatti e per Gemma è già arrivato un nuovo cavaliere intenzionato a conoscerla meglio nel corso delle prossime settimane.

Tra i due sboccerà l'amore? Questo nuovo cavaliere sarà il vero principe azzurro che la dama torinese sta aspettando da così tanto tempo?

Spazio poi alle vicende di un'altra coppia che è tornata a monopolizzare l'attenzione di Uomini e donne 2022/2023.

Ida e Riccardo in guerra, Biagio assente: anticipazioni Uomini e donne settembre

Trattasi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, i quali si sono ritrovati protagonisti di un nuovo "faccia a faccia" in studio, a distanza di un po' di tempo dalla fine della passata edizione, dove si salutarono nel peggiore dei modi.

Un confronto che è stato particolarmente serrato e intenso. I due hanno svelato cosa è successo questa estate ed è emerso che Riccardo Guarnieri ha provato a riallacciare il rapporto con Ida che, al contrario, non ne ha voluto più sapere del suo ex.

Insomma, questa volta, è stata la dama siciliana a decidere di mettere una pietra sopra al passato e a dare così una svolta significativa al suo percorso nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Sarà la volta giusta oppure ben presto si ritroveranno a vivere nuove esterne insieme?

Tra gli assenti di spicco della prima registrazione di Uomini e donne in onda a settembre in tv, invece, spicca il nome del cavaliere Biagio Di Maro. Al debutto non era presente in studio e, al momento, non si sa se si tratta di un addio definitivo oppure se tornerà nel corso delle prossime registrazioni del talk show di Canale 5.