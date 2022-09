L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne è cominciata nel segno del Trono Over: le prime due puntate della nuova stagione, infatti, sono state dedicate quasi interamente alle dame e ai cavalieri storici del cast e ai racconti delle loro vacanze. Le anticipazioni di quello che andrà in onda nella settimana dal 26 al 30 settembre, riguardano il riavvicinamento di Ida all'ex Alessandro, i tentativi di approccio di Riccardo con Federica e la presentazioni dei tronisti maschi.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Gli studi di Uomini e Donne hanno riaperto i battenti da pochi giorni, ma i telespettatori già discutono di quello che accadrà nel prossimo futuro tra i protagonisti più chiacchierati del cast.

Visto che sono già state registrate cinque puntate (e in tv ne è stata trasmessa solo una, e neppure per intero), si sa cosa andrà in onda da qui a metà ottobre, soprattutto sul fronte Over.

La settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 settembre, per esempio, sarà incentrata quasi completamente su Ida, Riccardo e le loro nuove conoscenze.

Dopo aver litigato furiosamente al rientro dalle vacanze, i due ex inizieranno a guardarsi intorno e a cercare un avvicinamento con terze persone.

La prima a voltare pagina, sarà Platano che, un po' a sorpresa, racconterà di essere uscita a cena con un ex che non è Guarnieri.

Il dietrofront del cavaliere di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv la prossima settimana, fanno sapere che Ida svelerà di essere uscita con Alessandro e di averlo baciato.

I due si sono ritrovati a cena dopo un periodo di gelo e, presi da una forte attrazione fisica, si sono lasciati andare a delle dolci effusioni.

Anche Riccardo si darà da fare nel secondo appuntamento stagionale con Uomini e Donne. Dopo aver ballato con Federica nella puntata precedente, il pugliese si esporrà dichiarandosi per lei davanti a tutti.

Anche se la tronista Aversano ha ammesso di non essere interessata a Guarnieri se non dal punto di vista fisico (lo trova un bell'uomo, ma non le è piaciuto come si è comportato con Platano nel recente passato), lui dirà apertamente di volerla corteggiare.

Sarà Maria De Filippi a mettere un freno a tutto quando informerà il cavaliere che per fare questo importante passo dovrà rinunciare definitivamente al suo posto nel parterre.

Spaventato dall'ipotesi che la 28enne possa eliminarlo, Riccardo farà dietrofront e rinuncerà alla napoletana.

Scontri tra i personaggi di Uomini e Donne

La conduttrice di Uomini e Donne, poi, farà un piccolo rimprovero a Ida e Riccardo. Sempre nelle puntate che saranno trasmesse in tv tra il 26 e il 30 settembre, Maria inviterà i due ex fidanzati a non comportarsi come dei ragazzini di 15 anni, quindi di smettere di farsi dei dispetti a distanza uscendo con persone per le quali non provano un reale interesse.

Messa da parte l'opzione Federica, Guarnieri tornerà alla carica con Platano intromettendosi in tutte le sue nuove frequentazioni.

Tra la dama e il cavaliere ci saranno parecchi litigi, ai quali parteciperà anche Armando Incarnato per suggerire al collega di pensare al proprio percorso e non a quello della donna con la quale non fa più coppia da anni.

Spazio anche per i due tronisti uomini che affiancheranno Lavinia e Federica: Federico Dainese e Federico Nicotera faranno il loro esordio sulla poltrona rossa.

Domani, venerdì 23 settembre, ci sarà la prima delle due registrazioni settimanali previste. Dopo una pausa dovuta all'inizio di Amici 22 e a nuove riprese di Tu sì quel vales, gli studi Elios riapriranno per aggiornare fan e curiosi su quello che è accaduto ai vari protagonisti del cast ultimamente.