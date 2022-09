Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Un altro domani, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 5 a venerdì 9 settembre 2022, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Julia avrà la conferma di essere incinta, ma vorrà tenere la notizia per se e non lo dirà nemmeno a sua madre. Poi però Diana verrà a sapere che la ragazza e in dolce attesa e la obbligherà a dire la verità a Sergio. Quest'ultimo quando lo verrà a sapere rimarrà di stucco e anche Julia a sua volta sarà perplessa per la reazione del padre del bambino che porta in grembo.

Intanto, Carmen sarà disperata e deciderà di confessare a Enoa di essere innamorata di un altro uomo che non è Victor, con il quale si è appena fidanzata.

Intanto, Julia si confiderà con Elena e le parlerà di essere incinta però allo stesso tempo racconterà alla donna di avere dei dubbi sulla gravidanza, in quanto la situazione è molto complessa.

Poco dopo, Patricia tranquillizerà Carmen che sarà molto triste per il fidanzamento con Victor, ma poi si renderà conto delle resistenze della ragazza e le dirà di non avere altra scelta.

Invece nel passato, Francisco si sentirà in colpa nei riguardi di sua figlia e all'ultimo momento avrà un ripensamento sulla decisione di cedere delle azioni a Patricia.

Successivamente, Julia deciderà di nascondere a tutti la sua gravidanza, tra cui anche sua madre, però ciò farà scatenare una serie di pettegolezzi, in quanto gli abitanti del paesino spagnolo penseranno che la ragazza sia malata.

Intanto, Diana scoprirà della gravidanza di Julia e dirà alla ragazza di dire tutta la verità a Sergio, in quanto il figlio è suo. Subito dopo, la ragazza dirà a Sergio di essere incinta e l'uomo rimarrà senza parole.

Cloe soffrirà ancora per la rottura con Dani

Nel mentre, il rapporto tra Carmen e Kiros sarà sempre più confuso e pieno di problemi e il ragazzo si sentirà usato e sfogherà la sua rabbia sul posto di lavoro.

Poco dopo, anche Tirso verrà a sapere che Julia è in dolce attesa e quindi rimanderà ciò che gli vorrà dire e le starà vicino come amico.

Infine, Cloe soffrirà ancora per la rottura con Dani e vorrà trasferirsi a Madrid per cercare di risolvere la situazione. Maria però non sarà per niente d'accordo con la decisione presa dalla donna.