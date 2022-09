Il ritorno di Sheila Carter in Beautiful sconvolgerà molti dei protagonisti della soap Tv americana. Steffy, in particolare, vorrà tenerla lontana dalla sua famiglia. Non avrà nessuna intenzione di farle conoscere il piccolo Hayes e chiederà a Finn di non avere più nessun contatto con lei, nonostante sia la sua madre naturale. Anche Ridge sarà preoccupato e vorrà chiedere un ordine restrittivo per Sheila.

Steffy chiede a Finn di stare lontano da Sheila: anticipazioni Beautiful

La comparsa di Sheila Carter durante il ricevimento di nozze di Finn e Steffy ha scombussolato tutti quanti.

Nessuno si aspettava di rivederla dopo così tanti anni e soprattutto dopo tutte le malefatte commesse dalla donna in passato. Non solo, ciò che lascerà basiti, è il fatto che Sheila sia la madre naturale di Finn. Quest'ultimo, di certo, non si aspettava una reazione così veemente dei Forrester nei confronti della madre, visto che era all'oscuro del passato di Sheila. Purtroppo per lui, verrà a sapere che la madre appena ritrovata, aveva cercato di uccidere sia Brooke che Taylor, la madre di Steffy. Quest'ultima sarà molto scossa e Finn cercherà di tranquillizzarla dicendole di amarla e continuando a sostenere di non sapere nulla su Sheila. Steffy gli crederà ma, nello stesso tempo, chiederà al neo marito di stare lontano da Sheila, visto che è una persona malvagia.

Ridge chiede un ordine restrittivo contro Sheila per proteggere Steffy e Hayes

La ricomparsa della perfida Sheila Carter sarà destinato a cambiare le dinamiche di Beautiful. La donna, dopo aver lasciato il ricevimento a Villa Forrester, se ne andrà in albergo. Si avrà la sensazione che non voglia comunque rinunciare al figlio ritrovato, né tantomeno al nipote appena nato.

Dal canto suo, invece, Steffy non avrà nessuna intenzione di lasciare che Sheila possa far parte della vita del piccolo Hayes e neppure di quella di Finn. Anche Ridge, sarà sulla stessa lunghezza d'onda e chiamerà Carter chiedendogli di emettere un ordine restrittivo contro Sheila per salvaguardare Steffy, Finn e Hayes.

Sheila manda un messaggio a Finn, lui le risponde: anticipazioni Beautiful

In Beautiful, nel corso delle puntate in onda il mese di ottobre, si vedranno Finn e Steffy trascorrere la loro luna di miele alla casa sulla scogliera. L'amore che li unisce sembrerà far passare in secondo piano quanto accaduto al ricevimento di nozze. Finn, nonostante sia stato felice di aver visto per la prima volta la sua madre biologica, sarà però concorde con Steffy nel ritenere che sia meglio stare lontano da lei. Mai si sarebbe immaginato che sua madre abbia potuto commettere tanti crimini in passato. Intanto, Sheila sembrerà sul punto di lasciare la città ma, prima di farlo, riuscirà a rintracciare il numero di telefono di Finn.

Gli invierà un messaggio al quale Finn risponderà. Quel messaggio sembrerà segnare un punto di svolta nel rapporto tra madre e figlio. Cosa succederà ora? Per scoprirlo non resta che seguire le prossime puntate di Beautiful.