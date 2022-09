Come preannunciato, la morte di Susanna avrà un forte impatto su diverse trame di Un posto al sole, stravolgendo la vita di più personaggi. Ovviamente a risentirne maggiormente saranno però i diretti interessati, Adele e Niko.

Quest'ultimo infatti abbandonerà il suolo solito atteggiamento accomodante nei confronti di Micaela per intraprendere una vera e propria battaglia legale per la tutela di Jimmy.

Adele invece elaborerà il lutto, in modo del tutto diverso, la donna infatti si renderà irreperibile mettendo in allarme Angela e Giulia che correranno a casa sua per prestarle tutto il loro sostegno.

Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 settembre: Susanna è morta

Le puntate seguiranno nuovamente la timeline reale e inizieranno esattamente da dove si erano interrotte venerdì 2 settembre. Dopo la morte di Susanna e con Viola ancora alle prese con la sua convalescenza, le famiglie coinvolte vivranno attimi di apprensione.

Nel frattempo Niko (Luca Turco), stravolto per il recente lutto, abbandonerà il suo solito atteggiamento bonario e disponibile. Ci sarà una vera e propria metamorfosi caratteriale per il giovane Poggi che diventerà scontroso e irritabile. A questo comprensibile stravolgimento della personalità, corrisponderà anche una presa di posizione molto rigida verso Micaela (Gina Amarante).

Un posto al sole, puntate 5-9 settembre: Niko contro Micaela

Finora Niko si era mostrato decisamente disponibile nei confronti di Micaela. Il ragazza aveva sempre accettato i colpi di testa della mamma di Jimmy, proprio per non far soffrire il piccolo. Ebbene, nelle prossime puntate Poggi abbandonerà questo atteggiamento e si mostrerà deciso a tutto pur di proteggere so figlio.

Le anticipazioni rivelano che il giovane avvocato inizierà una vera e propria battaglia legale contro la gemella dalla ciocca colorata. Persino Alberto (Maurizio Aiello) cercherà invano di riportare il ragazzo a più miti consigli, ma Niko si mostrerà implacabile.

Nel frattempo le sorelle Cirillo, spiazzate da questo improvviso cambio di rotta, si interrogheranno sul da farsi.

La disperazione di Adele

Adele (Sara Ricci), sarà devastata dal dolore, a causa della morte di Susanna (Agnese Lorenzini). Un posto al sole affronterà quindi un tema delicato come l'elaborazione del lutto da parte di una mamma per la figlia.

Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, Adele si renderà irrintracciabile, mettendo così in allarme Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo). Le due, preoccupate per la donna, si recheranno così a casa sua per sincerarsi che stia bene.

,