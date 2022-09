Su Canale 5 prende il via la nuova fiction Viola come il mare prodotta da RTI e LuxVidec, ispirata a un romanzo di Simona Tanzini, e che vede come protagonisti assoluti l’attore turco Can Yaman e Francesca Chillemi.

Le anticipazioni sulla seconda puntata in programmazione il 7 ottobre 2022 riportate nella sinossi su Mediaset Infinity, dicono che Viola Vitale sarà ancora alla disperata ricerca del padre che non ha mai conosciuto: per riuscire nel suo intento la donna si rivolgerà all'ispettore di polizia Francesco Demir verso cui prova una forte attrazione fisica.

Anticipazioni del 2° episodio, Viola come il mare: primi scontri tra Francesco e Viola

Nel secondo episodio della fiction (che miscela elementi tipici del thriller a quelli della commedia) e che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 7 ottobre in prima serata a partire dalle ore 21:45 circa, la protagonista Viola, una giornalista appassionata di comunicazione e di moda, dopo essere rientrata a Palermo, nella sua terra di origine, inizierà a provare dei sentimenti nei confronti dell’ispettore di polizia Francesco.

Dagli spoiler si evince che quest’ultimo non crederà all’amore, anche a causa della sua infanzia difficile. I telespettatori quindi assisteranno ai primi scontri tra i due.

Trama della fiction: la storia dell’ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale

Al centro della scena c'è Viola Vitale, affetta da un disturbo della percezione, ossia la sinestesia. Dopo il decesso di Romina, la ragazza verrà a conoscenza di avere delle ottime qualità investigative, ovvero quello di riuscire a "vedere i sentimenti" degli altri attraverso i colori.

Viola da Parigi si trasferirà a Palermo con l’obiettivo di rintracciare il padre: nel capoluogo siculo la trentenne intraprenderà la carriera da giornalista iniziando a lavorare in una redazione che si occupa di cronaca nera. Viola conoscerà l'ispettore di polizia Francesco Demir: in un primo momento i due avranno dei battibecchi, ma con il passare del tempo nascerà una vera collaborazione.

Riassunto della prima puntata: Viola alla ricerca del padre

Nella prima puntata di venerdì 30 settembre non passa inosservata la sintonia evidente tra Viola e Francesco, che iniziano a lavorare insieme. Per cominciare la giornalista dopo essere stata sospettata della morte di una ragazza, chiede aiuto all'ispettore di polizia per continuare a scoprire dove si trova suo padre, su cui riesce a ottenere qualche informazione. Successivamente la donna si interessa al ferimento di un ragazzo, servendosi della collaborazione dell'ispettore.