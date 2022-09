Nella prima puntata della nuova edizione de La Vita in Diretta di lunedì 5 settembre, Alberto Matano, insieme ad un parterre di opinioniste, ha trattato l'argomento dei Vip che sui social fanno sfoggio della propria ricchezza.

Adriana Volpe, ospite del talk-show di Rai 1, ha affermato che, soprattutto in questo delicato periodo storico, chi ostenta la ricchezza risulta alquanto fuori luogo. La conduttrice non ha fatto nomi, restando sul generico, ma nonostante ciò gli altri ospiti del programma e i telespettatori hanno pensato che si trattasse di una frecciata indirizzata a Sonia Bruganelli.

L'opinione di Adriana Volpe

A La Vita in Diretta, parlando dell'ostentazione della ricchezza da parte di alcuni Vip, ci si è soffermati anche sull'uso dei jet privati per andare in vacanza. Questi velivoli rilasciano ingenti quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, e ciò danneggia la salute del pianeta in un momento già delicato come quello attuale in cui vi è il problema del riscaldamento globale.

Adriana Volpe, in qualità di opinionista, ha espresso un commento negativo sugli influencer che pubblicano sui propri account scatti e video della loro vita agiata: "Ma io dico, non pubblicatelo". La presentatrice trentina ha poi proseguito sottolineando che ci sono alcune celebrità che si mostrano anche quando hanno comodamente i piedi sulla poltrona dell'aereo privato.

Volpe non ha fatto nomi. Tuttavia, in studio gli altri ospiti hanno sospettato che si stesse riferendo a Sonia Bruganelli, la quale di solito si fa vedere sui social mentre, a bordo del suo jet privato, va in vacanza.

Il chiarimento di Volpe

Francesca Fagnani, Anna Pettinelli e Rita Rusic hanno pensato che Adriana Volpe avesse appena lanciato una frecciatina a Sonia Bruganelli.

Rita Rusic, in particolare, a bassa voce ha menzionato la moglie di Paolo Bonolis, lasciandosi scappare un lieve sorriso.

A questo punto Matano è intervenuto per chiedere ad Adriana Volpe un chiarimento sulle sue affermazioni, per evitare di incappare in spiacevoli equivoci: "Adriana chiariamo subito perché se no cominciamo subito con il botto".

L'ex opinionista del GF Vip ha quindi sottolineato che in quel momento non stava pensando a nessuno in particolare.

I motivi dell'astio tra Volpe e Bruganelli

Tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non corre buon sangue. Tutto è iniziato al Grande Fratello Vip 6 quando le due opinioniste si sono punzecchiate in diverse occasioni.

La situazione potrebbe essere peggiorata in seguito alla mancata conferma di Volpe al reality-show di Canale 5. Signorini le avrebbe chiesto di tornare, ma come concorrente. Bruganelli, invece, è stata richiamata in qualità di opinionista. Sembra che in un primo momento la moglie di Bonolis avesse rifiutato, preferendo tornare a lavorare come produttrice televisiva, salvo poi ripensarci successivamente.