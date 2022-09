Samuel tirerà fuori il carattere negli episodi Un posto al sole in onda dal 12 al 16 settembre. Il giovane infatti, come si evince dalle anticipazioni, avrà un moto d'orgoglio e affronterà Espedito in un faccia a faccia molto duro.

Nel frattempo Franco avrà un duro scontro con Ferri, mentre Nunzio raggiungerà Chiara a Capo Verde, ma andrà incontro a una terribile scoperta. Intanto Niko porterà avanti la sua battaglia contro Micaela e Michele rifletterà sui suoi sentimenti.

Un posto al sole, trame 12-16 settembre: Franco sfoga la sua rabbia contro Roberto

Nunzio deciderà di partire per ricongiungersi a Chiara a Capo Verde e Franco sarà così sotto pressione che sfogherà tutta la sua rabbia contro Roberto Ferri. Quest'ultimo, in seguito al litigio con Boschi, si confronterà con Marina, la quale riuscirà a convincerlo a cambiare la sua posizione nei confronti del padre di Nunzio.

Nel frattempo Alberto sembrerà davvero cambiato e, come si evince dalle trame Un posto al sole riguardanti le puntate in onda dal 12 al 16 settembre, deciderà di fare un'importante proposta a Clara, ovvero di tornare a vivere insieme ed essere finalmente una famiglia con il piccolo Federico.

Intanto Nunzio arriverà da Chiara, la cui fuga non è servita a molto visto che è ricaduta nelle sue vecchie fragilità. Poco dopo Eugenio prenderà un'iniziativa, che però non porterà i frutti sperati.

Un posto al sole, spoiler 12-16 settembre: Samuel affronta Espedito

Nunzio e Chiara riprenderanno la loro relazione a Capo Verde, ma la loro ritrovata serenità verrà minata da una brutta ombra.

Boschi junior, infatti, scoprirà che la donna è ricaduta nel tunnel della droga e si ritroverà a dover affrontare la brutta situazione già vissuta pochi mesi prima, e lo scenario che si presenterà davanti a lui sarà del tutto imprevisto. Nel frattempo Samuel. stanco di essere considerato da tutti un giovane senza carattere, prenderà una decisione che sorprenderà molto.

Il sous chef del Vulcano avrà un moto d'orgoglio e affronterà Espedito, il padre di Speranza, finendo per avere un faccia a faccia molto teso con l'uomo. Quest'ultimo lo rispetterà da ora in poi? E soprattutto prenderà un po' più in considerazione sua figlia? Poco dopo Jimmy sarà costretto ad affrontare delle prove molto più grandi di lui.

Niko determinato a portare avanti la sua battaglia contro Micaela

Marina e Roberto, nei prossimi episodi di Un posto al sole, riceveranno un regalo davvero inaspettato, ma anche molto gradito. Tuttavia la loro felicità sarà minacciata da una misteriosa ombra. Nel frattempo Niko sarà molto determinato a portare avanti la sua battaglia legale nei confronti di Micaela.

A tal proposito Alberto proverà ancora una volta a farlo riflettere sui rischi che comporta una guerra che potrebbe giungere in tribunale. Intanto Michele inizierà a riflettere sui suoi sentimenti nel momento in cui Guido insisterà per sapere chi sia la giovane e misteriosa donna che è stata vista a cena con lui.