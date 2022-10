Nella giornata di giovedì 20 ottobre si sono svolte le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne. A tal proposito, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che ci sono state importanti novità e colpi di scena per i protagonisti del trono classico e over. Federico, il corteggiatore di Federica, ha sbottato, dopo avere visto che la tronista era uscita in esterna con Stefano. A quel punto, Aversano non ha gradito la reazione del pretendente e ha deciso di eliminarlo, ma Maria De Filippi è intervenuta. Nel frattempo, Alessandro Rausa ha conosciuto due signore, arrivate in studio per conoscerlo, ma il cavaliere pugliese ha deciso di tenere solo una dama.

Uomini e Donne, registrazione 20/10: Federico sbotta dopo un'esterna di Federica

Federica Aversano sta conoscendo alcuni corteggiatori e sta andando in esterna con i pretendenti, che vorrebbero fare breccia nel suo cuore. Le anticipazioni delle riprese di Uomini e Donne, trapelate sui social attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Federico ha visto il filmato dell'uscita fra la tronista e Stefano. Federico non ha preso bene la cosa, al punto che le indiscrezioni annunciano che il single ha avuto una reazione inaspettata. In particolar modo, il corteggiatore della tronista campana ha sbottato in studio e la single non ha gradito l'atteggiamento del pretendente.

Uomini e Donne, prossime puntate: Maria interviene e convince Federica

A quel punto, Federica ha manifestato l'intenzione di volere eliminare Federico, a causa del suo comportamento. Vedendo che la tronista sarebbe stata in procinto di perdere uno dei suoi corteggiatori, la conduttrice di Uomini e Donne ha preso in mano la situazione e ha convinto Aversano a non mandare via il suo pretendente.

Lavinia, invece, ha fatto un'esterna con Francesco e si è trovata bene e, inoltre, ha fatto tornare Alessio Campoli, che si era eliminato nella registrazione precedente.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Alessandro Rausa volta pagina dopo Pinuccia

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne di giovedì 20 ottobre, inoltre, sono state raccontate le vicende sentimentali dei protagonisti del trono over del dating show.

In particolar modo, Alessandro Rausa sembrerebbe avere archiviato l'amicizia con Pinuccia e sembrerebbe pronto per trovare l'amore davanti alle telecamere. Nelle ultime riprese, il cavaliere pugliese ha conosciuto due signore, arrivate in studio per conoscerlo e Alessandro ha deciso di tenere solo una single. Al momento, non è chiara quale sia stata la reazione della dama di Vigevano, vedendo le rivali in amore, pronte a conquistare il novantaduenne.