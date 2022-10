Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast dei giudici al serale di Amici 22. I primi retroscena sulla nuova edizione del talent show di Canale 5, previsto nel corso della stagione primaverile in prime time, rivelano che potrebbe esserci l'addio di due giudici presenti nella passata edizione.

Uno di questi è Emanuele Filiberto Di Savoia che, in una recente intervista nel salotto di Silvia Toffanin, ha messo in dubbio la sua presenza per il terzo anno consecutivo nello show di Maria De filippi.

Maria De Filippi rivoluziona il cast del serale di Amici 22?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 in daytime è cominciato da circa un mese: dopo la formazione della classe ufficiale di allievi di questa edizione, ogni settimana ci sono delle sfide che servono per mettere alla prova gli allievi già ammessi e capire se c'è qualcuno più talentuoso che merita di prendere il loro posto nella scuola.

Intanto, però, si pensa anche al serale di questa ventiduesima edizione. Come di consueto, infatti, l'appuntamento con Amici avrà il suo epilogo nella fascia di prima serata.

In primavera, tra marzo e aprile, comincerà il serale del talent show e a tal proposito ci sono già un po' di retroscena su quello che potrebbe succedere per quanto riguarda il cast dei giudici.

Emanuele Filiberto a rischio come giudice ad Amici 22

Gli ultimi due anni del talent show hanno visto protagonisti Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash.

Tuttavia, in vista del serale di Amici 22, il giudice Emanuele Filiberto ha messo in discussione la sua presenza nel talent show, lasciando intendere che avrebbe intenzione di trovare stimoli diversi e quindi voltare pagina.

"Ci siamo divertiti tanto con Stash e Stefano. C'è un momento per tutto. Con Amici abbiamo già fatto due anni, mi piacerebbe trovare dei progetti interessanti. Poi in questo momento lavoro molto in America", ha dichiarato Emanuele Filiberto a Verissimo.

Stefano De Martino potrebbe non tornare ad Amici 22

Emanuele Filiberto non è l'unico giudice dell'ultima edizione di Amici ad essere in bilico per la prossima stagione.

Anche Stefano De Martino, in una recente intervista, ha messo in dubbio il suo ritorno nel cast del talent show per il terzo anno consecutivo.

L'ex ballerino della scuola di Maria De Filippi ha svelato di avere diversi impegni in Rai e, al momento, non sa se riuscirà a coniugarli alla perfezione con un'eventuale riconferma nel cast del serale.

E così, per questa ventiduesima edizione dello show, la padrona di casa del talent show potrebbe attuare una vera e propria rivoluzione legata al cast e portare in studio dei volti nuovi, per la gioia dei numerosi spettatori che chiedevano cambiamenti in giuria.