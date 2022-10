L'attesa dei fan di Amici sulla quinta puntata, era tutta per la decisione che Raimondo Todaro avrebbe preso su Asia. Le anticipazioni dello speciale che andrà in onda il 16 ottobre, fanno sapere che la ballerina è stata sostituita da Claudia ma, grazie al banco del pubblico, per ora ha evitato l'eliminazione. Tanti allievi a rischio durante il nuovo appuntamento col talent-show, soprattutto Gianmarco e Rita del team Celentano.

Aggiornamenti sullo speciale di Amici

Domani, domenica 16 ottobre, andrà in onda la quinta puntata di Amici 22: visto che questo speciale è stato registrato mercoledì scorso, si sa già cosa è accaduto agli allievi.

Dopo una settimana di riflessione, Todaro ha comunicato ad Asia che non intende averla più in squadra: Raimondo, dunque, ha sostituito la titolare con Claudia.

A salvare la giovane da eliminazione certa, però, è stata una novità che Maria De Filippi ha illustrato durante le riprese di qualche giorno fa: quest'anno, infatti, i ragazzi che vengono mandati via dal proprio professore di riferimento possono rimanere in gioco diventando alunni dei telespettatori.

La danzatrice, dunque, ha ancora una possibilità di restare nella scuola: se il televoto che sarà aperto domani pomeriggio avrà esito positivo, Asia otterrà il "banco del pubblico" e farà lezione con i professionisti Elena e Francesco, suoi nuovi tutor.

I confronti tra i ragazzi di Amici

Saranno i telespettatori, dunque, a decidere se Asia può rimanere nella classe di Amici 22 oppure se Todaro ha ragione nel volerla mandare a casa perché non all'altezza dei compagni di categoria.

Il televoto sulla ballerina sarà aperto il 16 ottobre e durerà due giorni: martedì 18, infatti, le votazioni verranno interrotte e il verdetto sarà comunicato probabilmente nel corso della registrazione della sesta puntata, prevista per mercoledì 19.

Questa chance sarà data a tutti gli allievi che d'ora in avanti andranno incontro a sostituzioni o eliminazioni, ma soltanto uno alla volta potrà occupare questo "speciale" banco.

Stando alle critiche che alcuni insegnanti hanno rivolto ai propri alunni, a rischiare maggiormente sarebbero Rita (la maestra Celentano le ha dato un ultimatum, o reagisce o la manda via) e Piccolo G (Zerbi si è detto scontento delle canzoni che il ragazzo sceglie per le gare sulle cover).

Esami in vista per cantanti e danzatori di Amici

Le anticipazioni della quinta puntata di Amici, inoltre, fanno sapere che sia Niveo che Tommy Dali hanno vinto la sfida e sono tornati in possesso della loro maglia da titolari. Il confronto tra Andre (altro allievo in bilico nello speciale di domenica scorsa) e un talento esterno, invece, è stato rimandato ai prossimi giorni per questioni di tempo e pare si sia svolto a porte chiuse al termine delle riprese di mercoledì.

Le gare del giorno, invece, sono state giudicate da Loredana Berté per il canto (ha assegnato il voto più alto ad Aaron) e da un professionista di classico per la danza (Ramon il migliore).

A classificarsi agli ultimi posti di queste specifiche classifiche, e quindi a rischiare l'eliminazione definitiva dalla classe, sono stati: Gianmarco per il ballo, Wax e Piccolo G per il canto.

I tre talenti in bilico, dunque, ora dovranno sostenere un esame davanti ai loro professori (rispettivamente Alessandra Celentano, Arisa e Rudy Zerbi) per cercare di essere riconfermati nel cast e non andare incontro a sfide o sostituzioni.

Gli ospiti musicali dello speciale registrato il 12 ottobre, sono stati due: Tananai e Michele Bravi, che hanno presentato i loro nuovi brani al pubblico presente e a quello a casa.