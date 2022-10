Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 17 a sabato 22 ottobre, David e Valeria potranno finalmente riabbracciarsi e saranno pronti a lasciare il paesino di Acacias 38, alla volta degli Stati Uniti, per una nuova avventura insieme. I due però verranno prima salutati da tutti gli abitanti del paesino spagnolo e poi lasceranno per sempre il quartiere.

Intanto, gli abitanti di Acacias 38 faranno le condoglianze a Genoveva per la morte di Aurelio, ma Salmeron non apparirà molto dispiaciuta per la morte del marito.

David e Valeria potranno finalmente riabbracciarsi

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, David tornerà a casa e finalmente riabbraccerà Valeria. I due saranno molto felici di poter iniziare una nuova vita insieme. Nel frattempo, Dori confesserà a Felipe Alvarez Hermoso che lui era oggetto dei suoi studi. L'avvocato di fronte a questa confessione dell'infermiera reagirà con tantissima rabbia.

Poco dopo, Lolita, verrà dimessa dall'ospedale e subito continuerà a fare domande con molta insistenza a Fidel e a suo suocero Ramon. Purtroppo però la vedova di Antonito non otterrà nessuna risposta e si infurierà tantissimo con i due. Intanto, Dori continuerà a stare male e ad avere dei capogiri.

Successivamente, Hortensia farà di tutto pur di tenere segreta la relazione con Pascual. La donna però farà molta fatica a resistere all'attrazione sensuale che sentirà nei confronti dell'uomo. Invece, Inma sentirà sempre di più la mancanza della sua terra.

Valeria e David lasceranno per sempre Acacias 38

Poco dopo, ad Acacias 38, tutti i vicini del paesino spagnolo andranno da Genoveva Salmeron per fargli le condoglianze per la morte del marito Aurelio Quesada.

La vedova però non sarà così addolorata per la morte dell'uomo. Allo stesso tempo, David confiderà a Ramon che non serba più nessun rancore nei confronti del Quesada .

Intanto, Hortensia e Pascual continueranno a vedersi segretamente, ma rischieranno di essere sorpresi da Jacinto. Invece, Luzdivina chiederà a Marcelo di restare a servire nella casa, ma lui sembrerà inamovibile.

Successivamente, Valeria e David saranno più che pronti per partire per gli Stati Uniti D'America. I due non riusciranno a trattenere la felicità per l'inizio della loro nuova vita insieme.

Infine, Valeria e David verranno salutati da tutti i cittadini di Acacias 38 e lasceranno per sempre il paesino. Intanto, Jacinto verrà a sapere che i suoi concittadini vorranno farlo sindaco.