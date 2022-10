Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 17 a sabato 22 ottobre, ci saranno novità interessanti. In particolare, Sheila vorrà riavvicinarsi alla sua famiglia ed elaborerà un piano. La donna deciderà di andare da Jack e parlare e dalla conversazione uscirà fuori che l'uomo è il padre naturale di Finn. Sheila allora dirà a Jack che lei non vuole lasciare la città, però in cambio del suo silenzio, vorrebbe vedere suo nipote Hayes. Intanto, Steffy dovrà partire per lavoro, ma avrà l'ansia di lasciare la sua famiglia.

Per questo motivo, Finn tranquillizzerà sua moglie.

Sheila vorrà riavvicinarsi alla sua famiglia

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Finn, Paris e Zende decideranno di prendere le distanza da Sheila, così come aveva chiesto Steffy. Nel frattempo, Carter chiuderà con molto dolore la sua relazione con Quinn. Quest'ultima infatti ha deciso di tornare a casa da Eric, dopo che il padre di Ridge ha strappato tutte le carte del divorzio.

Intanto, Sheila studierà un piano per provare a riavvicinarsi alla sua famiglia, in quanto per la donna Finn è pur sempre suo figlio, così come Hayes è suo nipote.

Steffy Forrester ribadirà ancora una volta a sua marito, che la madre è una persona molto pericolosa e per questo gli intimerà di non contattarla mai più per la quiete del loro matrimonio e della loro famiglia.

Quinn deciderà di tornare a casa da Eric. I due passeranno una bella serata insieme, ma ad un certo punto lui fingerà di addormentarsi sul divano, in modo da evitare di avere dei rapporti intimi con sua moglie.

Jack è il padre naturale di Finn

Nel frattempo, Jack padre adottivo di Finn dirà a Sheila che per il bene di tutti è meglio che lei lasci la città.

La donna però rifiuterà categoricamente di andare via e dalla conversazione dei due, si apprenderà che Finn in realtà è il figlio naturale di entrambi.

Il ritorno di Sheila getterà tutti i Forrester nello sconforto più totale e diversi equilibri verranno incrinati a causa della presenza della donna. Allo stesso tempo, Sheila deciderà di andare a parlare con Jack e gli farà una proposta.

In particolare, la madre di Finn chiederà a Jackdi farle vedere suo nipote in cambio del suo silenzio (Jack è il padre naturale di Finn).

Infine, Steffy dovrà partire per San Francisco perché avrà degli impegni lavorativi da dover risolvere, però la donna avrà molta ansia di allontanarsi dalla sua famiglia. Proprio per questo motivo, Finn cercherà di tranquillizzare sua moglie in tutti i modi.