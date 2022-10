Rispetto alla passata edizione, quest'anno i ragazzi di Amici sembra fatichino a lasciarsi andare ai sentimenti: ad un mese dall'inizio della stagione, non sono nati flirt e neppure possibili avvicinamenti degni di nota. I fan, però, sono molto attenti e hanno notato che due ballerini sono spesso insieme e non perdono l'occasione per consolarsi a vicenda nei momenti difficili. La prima coppia che potrebbe formarsi in casetta in questi mesi, dunque, secondo gli spettatori ha come protagonisti Mattia Zenzola e Maddalena Svevi.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

La scuola di Amici ha riaperto i battenti da circa un mese, ma fino ad oggi non è trapelato nessun Gossip interessante sui ragazzi della classe 2022/2023.

Se l'anno scorso tra Serena e Albe c'è stato un avvicinamento quasi immediato, stavolta la produzione sembra faticare nello scovare possibili interessamenti tra i cantanti e i ballerini del cast.

Chi segue i daytime del talent-show, però, ha notato che un rapporto un po' particolare sta nascendo ed ha per protagonisti due danzatori.

In più occasioni, infatti, Mattia e Maddalena sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si consolavano o si strappavano un sorriso in un momento di difficoltà: prima è stata la bella Svevi a rassicurare il latinista in lacrime, poi è toccato a lui sostenere la compagna dopo l'ultimo posto nella gara di ballo della quarta puntata.

Il 'sospetto' del pubblico di Amici

Mattia e Maddalena, dunque, sono finiti nel "mirino" di quei fan di Amici che non vedono l'ora di assistere alla formazione della prima coppia della ventiduesima edizione: entrambi bellissimi e singoli, i ballerini potrebbero davvero conquistare il pubblico sia con il loro talento che con un'eventuale storia d'amore da vivere in casetta.

Altri due ragazzi che i telespettatori stanno tenendo d'occhio da qualche settimana, sono Niveo e Rita: i due sono stati mostrati spesso vicini e intenti a consolarsi reciprocamente, quindi non è escluso che anche loro possano avvicinarsi sentimentalmente nel prossimo futuro.

L'unico gossip che ha approfondito Maria De Filippi fino ad ora, è quello sul presunto nuovo fidanzato della maestra Celentano.

Per adesso, infatti, né negli speciali della domenica né nei daytime sono stati trasmessi video dedicati a possibili coppie di alunni.

Wax offende Zerbi ad Amici

Nell'attesa che sboccino degli amori in casetta, la produzione di Amici si concentra sui comportamenti sopra le righe di alcuni titolari della scuola.

Il daytime del 10 ottobre, ad esempio, è stato quasi interamente dedicato a Wax e a quello che ha detto contro Rudy Zerbi in un fuorionda.

"Quello è proprio un falso, un bas....", ha tuonato il cantante non pensando di avere ancora il microfono aperto.

Purtroppo per lui, però, gli addetti ai lavori hanno intercettato le sue parole e le hanno fatte ascoltare al professore di canto che, visibilmente contrariato, ha chiesto che Arisa prendesse un provvedimento.

L'insegnante ha rimproverato bonariamente il suo allievo ma, a differenza di quello che si aspettavano in molti, non l'ha messo in sfida. La punizione che Wax ha ricevuto per aver insultato un docente, è quella di fare le pulizie per tutti per un periodo limitato.

Gli spettatori considerano questa decisione troppo leggera per la gravità delle cose che il talento ha detto su un membro della commissione interna, fatto sta che l'ultima parola spettava a colei che è a capo della sua squadra, quindi né Zerbi né nessun altro (anche Lorella Cuccarini aveva chiesto un provvedimento esemplare) poteva intervenire per regolamento.