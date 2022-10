Sono tante le anticipazioni che stanno trapelando sulla puntata di Amici che è stata registrata il 5 ottobre. Maria De Filippi ha aperto le riprese annunciando un nuovo provvedimento disciplinare per i cantanti: Niveo e Andre sono finiti in sfida perché ultimi nella gara giudicata da Giorgia. Asia, invece, rischia il posto perché il prof Todaro sta pensando di sostituirla con Claudia, la ballerina che ha perso la sfida con Gianmarco.

Aggiornamenti sulla registrazione di Amici

Il cast di Amici in queste ore si è ritrovato per il quarto appuntamento stagionale: la puntata che sarà trasmessa in tv il 9 ottobre, infatti, è stata registrata questo pomeriggio e in rete sono già disponibili le anticipazioni su quello che è successo in studio.

La prima informazione che i fan attendevano riguarda l'esito della sfida di Gianmarco: il ballerino ha battuto Claudia ed è tornato al suo banco.

La sfidante, però, resterà in casetta su espressa richiesta di Raimondo Todaro che, colpito dalla bravura della ragazza, ha fatto sapere di pensare a una sostituzione nella sua squadra.

La maestra Celentano ha polemizzato col collega per l'idea che ha di rimpiazzare Asia con un talento esterno, ma il diretto interessato ha precisato che non ha ancora preso una decisione definitiva, e spera che questo possa spronare la sua alunna a fare meglio e a "riaccendersi" perché ultimamente l'ha vista un po' spenta.

La gara di Amici giudicata da Giorgia

Esattamente come è successo una settimana fa, anche oggi la registrazione di Amici è cominciata con l'annuncio di un provvedimento disciplinare per tutti i cantanti della classe.

Maria De Filippi ha fatto sapere che i titolari non si sono presentati a una lezione in dad e hanno fatto vari ritardi ad altri appuntamenti organizzati con i vocal coach: per questa ragione gli ultimi due classificati della gara cover del giorno finiranno in sfida immediata.

Giorgia è stata il giudice della competizione e, anche se non ci sono state insufficienze, Niveo e Andre sono finiti a rischio eliminazione per "punizione": le sfide dei due allievi, però, si svolgeranno a porte chiuse.

Anche Piccolo G il 5 ottobre si è confrontato con un talento esterno e l'ha battuto: nella quarta puntata di Amici 22, dunque, non ci sono state eliminazioni, ma solo talenti in bilico per volontà della produzione o dei professori.

Le lacrime di Maddalena ad Amici

Anche oggi c'è stata la gara inediti: Wax ha avuto la meglio su Cricca e NDG, quindi il suo brano potrebbe essere prodotto da un esperto.

Per quanto riguarda la gara interna tra i ballerini, Samu ha ricevuto il voto più alto, mentre Maddalena si è classifica ultima. La giovane allieva di Emanuel Lo dovrà affrontare un esame davanti al suo professore per cercare di riconfermare la maglia da titolare che ha ottenuto a metà settembre.

Gli allievi, poi, hanno eseguito i compiti che gli sono stati assegnati durante la settimana: Mattia Zenzola, per esempio, ha portato sul palco la coreografia pensata dalla maestra Celentano per lui ed è riuscito a convincere tutti, compresa la severa insegnante.

Restando in tema danza, si è parlato ancora a lungo di Rita e della difficoltà che ha nel trasmettere emozioni quando esegue un balletto. Emanuel Lo, in particolare, ha paragonato la ragazza a Ludovica, dicendo che sarebbe molto più espressiva della compagna di classe.

Gli ospiti della quarta puntata, infine, sono stati: Giorgia che ha giudicato la gara di canto, Little Phil che ha valutato la prova dei ballerini, Diana Del Bufalo e Sangiovanni per promozione dei loro nuovi progetti.