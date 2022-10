Sono accadute tante cose nel corso della registrazione di Amici del 5 ottobre. Cantanti e ballerini si sono confrontati con gare, compiti e sfide, riuscendo a evitare l'eliminazione diretta. Tra i talenti a rischio, però, c'è anche Maddalena perché si è classificata ultima e si è messa a piangere quando ha scoperto di aver ricevuto il voto più basso da Little Phil. In bilico per provvedimento disciplinare, sono finiti Niveo e Andre.

Aggiornamenti sulla quarta puntata di Amici

La quarta puntata di Amici ha regalato parecchi colpi di scena al pubblico presente in studio.

Anche se non ci sono state eliminazioni, molti talenti sono finiti a rischio sia nel canto che nel ballo.

La gara di danza che c'è stata durante la registrazione del 5 ottobre, è stata giudicata da Little Phil: l'esperto di hip-hop ha premiato Samu con un voto di 8,5 mentre ha ritenuto che la meno convincente fosse Maddalena (6,5 per lei).

Nello scoprire che era ultima in classifica, e che quindi potrebbe lasciare la scuola se il suo insegnante non le riconfermerà la maglia, la ragazza è scoppiata a piangere davanti a tutti.

Buona esibizione, invece, per Mattia Zenzola, che ha convinto anche la maestra Celentano in una coreografia che era stata dimostrata dal neo professionista Michele Esposito pochi minuti prima.

Tensione tra i docenti di danza di Amici

Non sono mancate le discussioni tra professori, soprattutto tra quelli di ballo.

La maestra Celentano, per esempio, ha storto il naso quando ha sentito Raimondo Todaro chiedere di far rimanere in casetta Claudia, la ragazza che ha perso la sfida di inizio puntata con Gianmarco.

Il docente di latinoamericano si è giustificato dicendo che sta pensando di fare una sostituzione nella sua squadra, e la candidata principale al "rimpiazzo" è Asia.

Alessandra ha dato dell'incoerente al collega perché fino alla scorsa settimana ha difeso la sua allieva da tutte le critiche che lei ha mosso, ma qualcosa è cambiato e la giovane rischia il posto se non si dà una svegliata.

La prof Celentano, però, ha discusso anche con Emanuel Lo sull'espressività di Rita: i due continuano ad avere opinioni differenti sulla danzatrice classica che si è classificata penultima nella gara del giorno.

Per quanto riguarda Ramon, non si è esibito nella registrazione: il ragazzo, però, era in studio e quindi dovrebbe aver riconquistato la maglia dopo la sospensione di domenica scorsa.

Gli ospiti del prossimo appuntamento con Amici

Sul fronte cantanti, Tommy ha vinto la gara cover (quest'oggi giudicata da Giorgia), mentre Wax ha convinto il giurato esterno che è stato chiamato a valutare gli inediti dei ragazzi della scuola.

Chi si è classificato ultimo nella competizione del giorno, inoltre, è stato messo in sfida per provvedimento disciplinare: a non brillare nella quarta puntata, sono stati Niveo (del team Cuccarini) e Andre (della squadra di Arisa).

A impreziosire la registrazione di Amici del 5 ottobre, sono stati gli ospiti, entrambi ex allievi e oggi affermate star del teatro e della musica: Diana Del Bufalo e Sangiovanni.

Per quanto riguardo lo spazio Gossip, Wax è sembrato particolarmente felice per la richiesta di Todaro di far restare in casetta la ballerina Claudia, che ora si gioca la permanenza nella scuola con la titolare Asia.

Nuove polemiche, infine, sull'abbigliamento che la maestra Celentano richiede per le coreografie che assegna ai ragazzi. Si è parlato a lungo di Ludovica e del fatto che la scorsa volta si è rifiutata di eseguire un compito solo perché le era chiesto di indossare delle culotte anziché i soliti pantaloni larghi.